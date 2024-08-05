Ребенок наткнулся на пики металлического забора и попал в реанимацию в Алматы

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Часть забора застряла в области шеи подростка

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации управления здравоохранения, ребенок 2015 г. р. доставлен бригадой МЧС в приемное отделение Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы в экстренном порядке в сопровождении родителей, передает корреспондент Kazpravda.kz   

Со слов сопровождающих и отца, ребенок получил травму за 1,5 часа до обращения, в результате падения с велосипеда на металлический забор. 

«Диагноз: Сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Колото-резанная рана шеи, с повреждением трахеи, полости рта. Перелом задней кортикальной пластины нижней челюсти в области угла справа. При поступлении в ЦДНМП в области шеи имелась рана длиной 6 см, откуда торчало инородное тело – часть металлического забора размером 4см/10см. Состояние ребенка оценивалось, как крайне тяжелое», – рассказала врач высшей категории, челюстно-лицевой хирург Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы, к.м.н. Аида Уразаева.  

В экстренном порядке пациент транспортирован в операционную, хирургам потребовалось 1,5 часа, чтобы удалить часть металлического забора, верхний край которого оказался в виде острия копья. 

«В результате полученной травмы у ребенка серьезно повреждена трахея, щитовидная железа, подвижность задней кортикальной пластины нижней челюсти справа, и слизистая щечной области справа. Хирургии сделали все возможное для восстановления функционирования органов и сохранения качества жизни», – отметила медик.

В данный момент ребенок получает лечение в условиях отделения реанимации, проводится интенсивная терапия. Состояние оценивается, как тяжелое.

По информации паблика, мальчик проезжал на велосипеде рядом с металлическим забором аптеки с острыми пиками на вершинах и каким-то образом наехал на него.

#мальчик #Алматы #травма #забор

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