О состоянии пострадавших на шахте рассказал аким Карагандинской области

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На заседании правительства аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал о состоянии пострадавших на шахте имени "Костенко", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По ситуации на шахте имени "Костенко". Работает областной оперативный штаб. Сегодня на утро в медучреждениях остаются под наблюдением 27 пострадавших. Состояние одного ближе к тяжелому, у 24-х - средней степени тяжести и у 2-х - удовлетворительное. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, идут на поправку. За каждой семьей погибшего шахтера закреплены руководители управлений и депутаты", - сообщил Булекпаев.

По его словам, они сопровождают семьи в процессе похорон, будут контролировать положенные выплаты и решают текущие бытовые вопросы. Аким отметил, что оказывается необходимая помощь по проведению похорон и поминальных обедов, предоставление необходимого транспорта.

"Также оказывается содействие по приезду и доставке родных и близких из других регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Составлен социальный портрет семей погибших шахтеров. Определены многодетные семьи, а также семьи, имеющие единственных кормильцев и несовершеннолетних детей. Собрана информация по ипотечным и иным кредитам погибших и по их жилищным условиям. Семьям погибших разъясняют о всех видах материальной помощи от государства: "АрселорМиттал Темиртау" выполняет обязательства по организации и оплате расходов на погребение. Остальные обязательства компанией будут исполнены поэтапно, которые будут контролироваться акиматом области. Необходимая помощь пострадавшим и их семьям оказывается незамедлительно", - добавил глава региона.

В ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов обвинил руководство "АрселорМиттал Темиртау" в произошедшей трагедии на шахте им. Костенко

Сегодня стало известно о том, что нашли останки последнего погибшего. Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов рассказал, почему спасателям было сложно найти погибших рабочих на шахте им. Костенко.