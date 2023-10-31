Почему было сложно искать шахтеров, объяснил глава МЧС

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

По его словам, поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на заседании правительства рассказал, почему спасателям было сложно найти погибших рабочих на шахте им. Костенко, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. Доступ к отдельным затопленным выработкам был затруднен. Сложно было разгребать завалы и находить тела погибших", - сказал министр.

По его словам, сейчас открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме. Для восстановления деятельности шахты ведутся работы по обследованию горных выработок и откачке воды на отдельных участках.

"Для расследования причин аварии мы с членами правительственной комиссии спускались в шахту и выявили значительные разрушения: смещено горно-шахтное оборудование в выработках, более 15-ти изоляционных перемычек разрушены, выведены из строя вентиляционные сооружения. В данный момент образованы и работают еще 7 подкомиссий", - продолжил Шарипханов.

Как он отметил, к расследованию привлекли экспертные организации из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

"В целом, с 30 октября на пяти шахтах Карагандинской области (Абайская, Саранская, Шахтинская, имени Кузембаева и Ленина) возобновлены процессы добычи. На шахте "Тентекская" ведутся только проходческие работы. На шахте "Казахстанская" идут работы по ее жизнеобеспечению и контроль аэрогазовой обстановки. Работа предстоит масштабная, поскольку это одна из самых крупных трагедий, произошедших на шахтах Казахстана", - резюмировал глава МЧС.

#расследование #комиссия #поиски #погибшие #шахта #трагедия #Костенко

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