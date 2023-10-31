Смаилов обвинил руководство "АрселорМиттал Темиртау" в трагедии на шахте

Происшествия, Правительство
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Искакова Айдана
корреспондент

По словам премьера, их полная самоустранённость от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов обвинил руководство «АрселорМиттал Темиртау» в произошедшей трагедии на шахте им. Костенко, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Главой государства поручено провести расследование в связи с гибелью наших горняков на шахте Костенко и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау». В августе текущего года на «АрселорМиттал Темиртау» уже произошла подобная авария. Тогда погибло 5 шахтеров. Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина, в первую очередь, руководства предприятия. Их полная самоустранённость от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Свои обязательства компания не выполнила. Поэтому завершается сделка по передаче «АрселорМиттал Темиртау» в пользу Казахстана», - заявил Смаилов.

Он отметил, что комиссия продолжит всестороннее выяснение причин аварии и выявление виновных.

Премьер поручил акимату Карагандинской области и министерству по чрезвычайным ситуациям принять меры по ликвидации аварии.

«Самое главное – всемерное оказание помощи семьям погибших и восстановление здоровья пострадавших. Никто не останется без внимания в этой тяжелой ситуации», - добавил Алихан Смаилов.

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