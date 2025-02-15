О тех, кто был «за речкой»

В июле 2023 года Правительство Казахстана утвердило новый Перечень праздничных дат, в числе которых – День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. За годы той войны «за речкой» побывало 22 тыс. казахстанцев, и не все вернулись домой… Более 900 воинов из Казахстана погибли, исполняя интернациональный долг, порядка 1 700 получили ранения.

Несмотря на 36 лет, прошедших со дня, когда последний советский солдат покинул афганскую землю, эхо десятилетней войны отзывается и сегодня. Каждый год в этот день воины-интернационалисты вспоминают тех, кто выполнил тогда свой воинский и гражданский долг.

Как говорит председатель общественного объединения «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане» города Астаны Миранбек Тулекбаев, те, кто прошел испытание этой войной, как никто другой знают ценность человеческой жизни и дорожат боевым товариществом. Миранбека Уашевича призвали на воинскую службу весной 1980-го, и новобранец по распределению попал в «учебку» в Забайкалье – в сержантскую школу.

После обучения ребята должны были отправится в Брянск. Но получилось так, что вместо положенных полугода их обучали всего два месяца и десять дней. А потом сразу – в Афганистан. Находился Миранбек Тулекбаев в Кабуле с 1980 по 1982 год, дослужившись до замкомвзвода. Сейчас вспоминает, что адаптация молодых ребят к условиям службы и особенно к местному климату проходила тяжело:

– Все-таки чужая страна, языка не знаешь. И климат суровый: зима в Кабуле очень холодная, а лето жаркое. Но мы старались не болеть, ведь солдат все должен стойко переносить.

Службу казахстанец нес в артиллерийском полку и не раз участвовал в боевых действиях в Панджшерском ущелье. Этому месту советское командование уделяло особое внимание. С одной стороны был выход в Пакистан, с другой – в центр Афганистана, и основная часть оружия для моджахедов поставлялась через эту горную долину.

– Знаменитый Панджшер, где Ахмад Шах воевал, – я туда пять раз ходил на операцию. Потери тогда были большие, если не сказать огромные. Всего я участвовал в 28 операциях: где-то неделю находились, где-то десять дней, а бывало – и месяцами, – рассказывает ветеран. – В Афганистане я пробыл неполных два года, из них в родном полку в общей сложности 2,5–3 месяца, остальное время – в походах.

Миранбека Тулекбаева представляли к ордену Красной Звезды, но, как выяс­нилось, именно в тот период на награды существовал лимит.

– Сейчас некоторые пишут, ищут свои награды по архивам, но я этим не занимался. Скажу так: я ведь не за награды старался, а честно выполнял свои солдатские обязанности. У нас так было принято: принял присягу – выполняй свой долг, – говорит он.

За неполные два года, проведенные в зоне боевых действий, было немало ситуаций, когда казалось, что это – конец, и никто не сможет выбраться живым. Как-то молодой Миранбек и еще четверо парней отстали от своих. И чтобы спасти свои жизни, оставался лишь один вариант – занять круговую оборону и отбиваться, насколько хватит сил.

– Помню, как разложили по карманам гранаты и приготовились умирать… Но помощь пришла вовремя, – вспоминает Миранбек Уашевич.

Однажды после полученной контузии он оказался в госпитале. Молодого бойца даже хотели отправить домой, но Миранбек посчитал неправильным покидать зону боевых действий, когда его однополчане продолжали воевать.

Сейчас вместе с другими воинами-афганцами он ведет военно-патрио­тическую работу с молодежью. И часто повторяет ребятам важные слова: «Вы не служите ни царю, ни государю, действуйте всегда на благо Родины!»

А еще Миранбек Уашевич признается, что иногда испытывает некую ностальгию по периоду службы в Афганистане.

– Когда вернулся домой, первое время места себе не находил, тянуло «за речку». Вроде бы и страна чужая, а все же хочется снова увидеть те края, ведь я почти два года там провел. Все дороги, по которым бороздил там горы, помню хорошо, – говорит ветеран.

После службы в армии Миранбек Тулекбаев работал в милиции и какое-то время – в школе. Сейчас помогает своим детям в воспитании внуков и занимается общественной работой. Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане – пожалуй, единственное место, где участники боевых действий хорошо понимают нужды друг друга и оказывают возможную поддержку. Не секрет, что им нередко отказывают в приеме на работу в силу возраста, по ряду других причин.

Всего в столице более тысячи воинов-интернационалистов, которым в юности пришлось пройти через горнило войны. Все они отважно выполнили интернациональный долг и сегодня живут, трудятся в мирном Казахстане.

– Проходят годы, но Афганистан у нас в душе! Мы ушли из этой горной страны, но события тех лет навсегда остались в нашей памяти, – заключает наш собеседник. – Мы помним тех, кто не вернулся. И понимаем, что всем нам необходимо беречь мир, ценить Родину, любить свою семью, свой любимый город и весь Казахстан.