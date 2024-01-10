О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны

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10 января было объявлено штормовое предупреждение.

«В период с 14.00 до 20.00 часов скорость ветра может достигать от 22 м/с до 27 м/с. В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны», - говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта Астаны.

Сейчас на аэродроме аэропорта сильный снегопад, скорость ветра 10 м/с, порывы ветра до 15 м/с. Информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны.

Также в столичном аэропорту круглосуточно работает справочная служба: 8 (7172)702-999