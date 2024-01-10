О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
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На аэродроме Международного аэропорта Астаны сотрудники работают в ненастную погоду, передает Kazpravda.kz
10 января было объявлено штормовое предупреждение.
«В период с 14.00 до 20.00 часов скорость ветра может достигать от 22 м/с до 27 м/с. В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны», - говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта Астаны.
Сейчас на аэродроме аэропорта сильный снегопад, скорость ветра 10 м/с, порывы ветра до 15 м/с. Информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны.
Также в столичном аэропорту круглосуточно работает справочная служба: 8 (7172)702-999