Оазис в песках Свежий выпуск 20 марта 2024 г. 5:10 66 Любовь Доброта В пустыне Кызылкум на территории Туркестанской области началась высадка саженцев саксаула, призванная остановить движение песков и уменьшить последствия песчаных бурь. фото из архива "КП" За короткое время, пока в песках сохраняется накопленная в зимнее время влага, планируется высадить 3,5 млн растений. Саженцы выращены в местных питомниках и хорошо адаптированы к условиям произрастания в пустынной местности. Осенью осуществляется посев семян саксаула, которые разбрасываются при помощи специальных машин. Однако анализ показывает, что всхожесть и приживаемость в этом случае ниже, чем при высадке весенних саженцев. По информации руководителя Каратауского лесничества Даулетхана Оразбакова, план по восстановлению саксаульников рассчитан на 5 лет. С 2020 по 2025 год предполагается высадить в общей сложности 42 млн деревьев. Посадки ведутся на территории, охватывающей более 33 тыс. га земель лесного фонда. #саксаул #Кызылкум #высадка #пустыня