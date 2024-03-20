Оазис в песках

За короткое время, пока в пес­ках сохраняется накопленная в зимнее время влага, планируется высадить 3,5 млн растений. Саженцы выращены в местных питомниках и хорошо адаптированы к условиям произрастания в пустынной местности.

Осенью осуществляется посев семян саксаула, которые разбрасываются при помощи специальных машин. Однако анализ показывает, что всхожесть и приживаемость в этом случае ниже, чем при высадке весенних саженцев.

По информации руководителя Каратауского лесничества Даулетхана Оразбакова, план по восстановлению саксаульников рассчитан на 5 лет. С 2020 по 2025 год предполагается высадить в общей сложности 42 млн деревь­ев. Посадки ведутся на территории, охватывающей более 33 тыс. га земель лесного фонда.