Официально
Об итогах учений "Отпантау-2021" рассказали в Минобороны РК
На Западе Казахстана прошла заключительная фаза стратегического командно-штабного учения «Отпантау-2021». О том, как прошло учение и какие достигнуты результаты, рассказал начальник управления Департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Даурен Абдуллин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.  

- Даурен Тойбасович, расскажите, пожалуйста об учениях «Отпантау», с какой периодичностью они проводятся?

- Изучая опыт подготовки армий других государств выявляется появление такой тенденции, как внезапные проверки. В ходе внезапных проверок реально оценивается состояние боеготовности войск. Такую проверку мы уже внедрили в процесс боевой учебы наших войск и в этом году продолжаем подобные проверки.

Особенностью внезапной проверки – на общем оперативном фоне проводятся разноплановые учения. Одним из основных элементов является проведение оперативно-стратегического командно-штабного учения «Отпантау».

Говоря о названии учения, гора «Отпан» является объектом общенациональной значимости. На караульной горе зажигался огонь для сбора воинов при внезапном нападении врага, и она становилась символом нации перед стоящими угрозами и вызовами. Гора «Отпан» является самой высокой горой на Мангыстау, ее высота 532 метра над уровнем моря.

Размах учения охватывает шесть областей Казахстана, семь учебных полигонов, акваторию Каспийского моря, шесть аэродромов и аэродромный участок дороги в районе Жанаозен. На учение привлечены, межведомственные и межвидовые группировки войск, а также акиматы и территориальные подразделения центральных государственных органов.

Перегруппировка войск в районы учения осуществлялась различными способами: своим ходом, воздушным и железнодорожным транспортом. А также в ходе учения проверены возможности гражданской авиации. Общая протяженность перегруппировки составила около 3000 километров.

За основу замысла учений взят один из вариантов возможного развития военного конфликта. В ходе учения отработаны вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, мобилизационного развертывания Вооруженных Сил, отработаны вопросы развертывания систем управления войсками и материально-технического обеспечения.

В ходе наращивания обстановки отработаны вопросы управления войсками при проведении различных операции, в том числе управления войсками с полигонов «Оймаша», «Шыгыс», «Коктал», «Сарышаган».

На активной фазе учения с полигона «Отпантау» продемонстрировано управление войсками с передового пункта управления Генерального штаба, с подразделениями находящимся на вышеназванных учебных полигонах.

В целом подобного рода учения оперативно-стратегического уровня проводятся один раз в два-три года, и они являются венцом всей подготовки Вооруженных Сил. Им предшествуют проводимые с начала года все мероприятия оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, проводимые по единому замыслу.

- Какое количество боевой техники и личного состава были задействованы в маневрах?

На проверку задействовано около девяти тыс. чел. личного состава, около трех тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей.

- На что направлены основные усилия войск? Какие новые формы и способы применения войск демонстрировались на учении?

Основные усилия были сосредоточены на отработке вопросов проверки автономности, самодостаточности группировок войск, в том числе после переброски в другие, незнакомые районы. Отработаны вопросы функционирования системы управления, материально-технического обеспечения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. На отработку вопросов организации тылового и технического обеспечения непосредственно при выдвижении, ведении боевых действий с практическим развертыванием пунктов технической помощи, пунктов сбора поврежденных машин, пунктов заправки горючего, а также развертыванием полевых госпиталей. А также отработаны вопросы подготовки продовольствия и другого имущества в том числе горюче-смазочных материалов, с учетом поставки услуг. Кроме того отработаны вопросы воздействия от высокоточного оружия и БПЛА, отработаны вопросы маскировки, живучести войск и пунктов управления. На учении отработаны новые приемы и способы применения войск, как ведение воздушной разведки, силами беспилотных летательных аппаратов, ударов Беспилотных летательных аппаратов, ударов смешанной группировки авиационной группой. Отработаны новые приемы и способы применения войск в уничтожении «джихадмобилей» и маневры артиллерии, отработаны вопросы боевых действий мотострелковых и танковых подразделений с использованием подземных коммуникаций. А также применения беспилотных летательных аппаратов, отражение воздушного десанта с применением рейдовых и диверсионных действий. В целом новые приемы и способы ведения боевых действий личным составом усвоены и в последующем мы будем продолжать внедрять их в войска.

- Что Вы можете сказать об итогах учений?

В целом, цели учения достигнуты, проведенное учение позволило повысить уровень готовности войск к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы.

Мы внедрили новые способы обучения войск. Проверили состояние боеготовности и боеспособности войск, есть недостатки, над которыми будем работать. Положительный опыт будем внедрять в войска. По результатам учений Верховным Главнокомандующим дана высокая оценка.

Популярное

Все
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Воины-казахи в боях за освобождение Ленинграда
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Жилье есть, но очень дорогое
Сильный шаг, способствующий началу консолидации
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
По современным стандартам
Из чего сделаны алматинцы
Казахстан: с достоинством по жизни
Быть верными принципам демократии
Интересные находки «Прииртышья»
Машиностроение: приоритет – казахстанскому
О бизнесменах замолвите слово
История в 3D-формате
Старт нового электорального цикла
Открытость, ответственность, инклюзивность
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Логика конституционной реформы
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Любовь к языку как путеводитель
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Закон Республики Казахстан
Парламент РК принял поправки о 7-летнем сроке президентства и переименовании столицы
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
Переименование столицы: нужно ли будет менять документы астанчанам
Около 11,5 млн заработали казахстанцы на недобросовестных предпринимателях
В Китае сгорел 200-метровый небоскрёб крупнейшего оператора связи China Telecom
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября

Читайте также

Официально
Казахстанец стал генсеком Совета профсоюзов Центральной Азии
Официально
Спикер Сената встретился с саудовским министром по делам Ис…
Официально
Мобильные общественные приемные AMANAT выехали в Западно-Ка…
Официально
Заключение Конституционного Совета Республики Казахстан от …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]