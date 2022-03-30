Мероприятия, организованные республиканским общественным объединением "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" по реализации Послания Президента Республики Казахстана.

27-28 марта 2022 года в целях обсуждения и реализации Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» республиканским общественным объединением «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» был организован круглый стол и заседание Центрального совета Республиканского общественного объединения.

В заседании приняли участие аким Туркестанской области У. Шукеев, депутат Мажилиса Парламента РК Г.Ташкараев, секретари маслихатов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, депутаты, секретари маслихатов городов и районов Туркестанской области.

Заседание вел председатель Республиканского общественного объединения» объединение депутатов маслихатов Казахстана Т. Мукашев.

На данном совещании были рассмотрены следующие вопросы:

- Обсуждение и реализация Послания Президента РК К. К. Токаева народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»;

- Пути формирования сильных маслихатов и компетентных депутатов для создания «Нового Казахстана»;

- Утверждение плана работы Республиканского общественного объединения «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» на 2022 год;

- Принятие Обращения республиканского общественного объединения «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» по реализации Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

На двухдневном совещании с докладами по вопросам повестки дня выступили депутат Мажилиса Парламента РК Г.Ташкараев, секретари Туркестанского, Актюбинского, Алматинского, Кызылординского, Западно-Казахстанского областных маслихатов.

Вместе с тем выработаны ценные предложения по усилению роли маслихатов всех уровней и формированию сильного маслихата, в целях внесения изменений в действующее законодательство.

По итогам совещания республиканским общественным объединением «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» принято Обращение к казахстанцам по реализации Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», а также утвержден План работы на 2022 год.