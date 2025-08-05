Объединиться, чтобы предотвратить трагедию

Интервью
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Беседовал Николай Жоров

О профилактике суицидов мы беседуем с заместителем начальника местной полицейской службы ДП Алматы майором полиции Айтаном Елеусизовым

– Айтан Жанаманович, в Алматы, к сожалению, нередки случаи суицидов среди детей и подростков. Исходя из результатов расследования, какие причины побуждают их сводить счеты с жизнью?

– В Алматы, как и в целом по стране, подростковый суицид остается серьезной социальной проблемой, но в последние годы отмечается стабильное снижение количества таких фактов. Например, за шесть месяцев этого года – на 26,6 процента, число попыток суицида уменьшилось вдвое.

Анализ показал, что во всех десяти свершившихся случаях суицидов подростки были учащимися общеобразовательных учебных заведений, воспитывались в благополучных семьях и находились в переходном возрасте от 13 до 17 лет. Все они по месту жительства и учебы характеризовались положительно. Как правило, основными причинами совершения несовершеннолетними суицидов становятся чувство изоляции, отсутствие поддержки и понимания со стороны родителей и сверстников, психическое и душевное состояние, когда дети сами не способны решать свои проблемы.

– Наверняка среди школьников присутствуют факты вымогательства и физического воздействия по отношению к более слабым...

– Для улучшения качества профилактической работы среди несовершеннолетних за каждой организацией образования наряду с инспекторами ювенальной полиции мы своевременно закрепили своих сотрудников из числа участковых инспекторов и криминальной полиции. В течение учебного года ими проводилась превентивная работа, включая лекции и беседы, помогающие учащимся освоить­ элементарные правила безопасности на дорогах, в быту, в общественных мес­тах, при общении с незнакомыми, в том числе в социальных сетях, а также по выявлению групп противоправной направленности. Свое­временно принятые меры позволяют на ранней стадии пресечь противоправные намерения и действия подростков.

– Часто в качестве предполагаемой причины суицида детей и подростков выдвигается их увлечение различными интернет-играми. Решается ли эта проблема?

– Сотрудники полиции ориентированы на сбор и своевременное информирование оперативных служб об участии подростков в суицидальных группах, распространяемых в интернет-пространстве. С этой целью систематически проводится мониторинг соцсетей.

Хотя наличие прямой связи между интернет-играми, чатами в соцсетях и суицидами не доказано, опасный контент может усугублять состояние уязвимых подростков. Выявленные путем мониторинга чаты и интернет-ресурсы, распространявшие противоправный контент, были заблокированы. А их, к слову, более трех тысяч.

– Пару десятилетий назад психологи в школах были редкостью, не было и закрепленных там полицейских. Помогает ли их присутствие сейчас в предотвращении трагедий?

– Ключевая роль в профилактике суицидального поведения подростков отводится социально-психологической службе учебных заведений. Одним из основных направлений их деятельности является выявление факторов риска суицидального поведения посредством психологических диагностик, проведения в дальнейшем комплексной коррекции, а также индивидуальной работы с родителями склонных к суициду детей.

Государственные реформы, направленные на предотвращение подростковой преступности и укрепление благополучия детей, дают свои плоды. За последние пять лет количество чрезвычайных ситуаций с участием детей стабильно снижается.

– Насколько эффективны центры психологической поддержки и горячие линии?

– В 216 общеобразовательных школах города при входе установлены QR-коды, номера телефонов доверия 111 для анонимных сообщений о проблемах. Каждое обращение передается в отдел ювенальной полиции.

Для предупреждения фактов суицида среди несовершеннолетних и оказания им своевременной психологической помощи во всех школах проводится анонимное анкетирование, установлены ящики доверия. Вся информация обрабатывается по мере поступления для своевременного реагирования.

К примеру, недавно был зарегистрирован случай, когда подросток позвонил на телефон доверия и сообщил, что родственники со стороны матери систематически избивают его и он хочет совершить суицид. Сотрудники полиции оперативно отработали информацию, ребенка вернули отцу, а в отношении родственников было возбуждено уголовное дело. Ребенка удалось спасти, сейчас он находится в другом городе.

– Взаимодействуют ли с полицией общественные организации?

– В течение года совместно с представителями прокуратуры во всех районах города были проведены совещания с приг­лашением директоров школ, полиции и родительских комитетов, общественности, где была, в частности, отмечена необходимость активизации психологов и педагогов по выявлению детей, склонных к суициду. Безусловно, все общественные организации тоже постоянно взаимодействуют с полицией. Их преимущество в том, что дети чаще открываются и рассказывают о своих проблемах взрослым в гражданской одежде, а не одетым в специальную форму. Представители общественных организаций нередко становятся связующим звеном между сотрудниками полиции и подростками, что в конечном итоге положительно сказывается на решении их проблем.

 

#дети #суицид #профилактика #Айтан Елеусизов

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