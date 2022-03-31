Сегодня, на старте жизненно важных реформ, казахстанцам нужно сохранять сплоченность, общенациональное единство и солидарность. Ведь только сообща мы сможем построить новый Казахстан, уверены спикеры очередного «Эксперт-совета», обсуждающие Послание Главы государства.

Нужна серьезная разъяснительная работа

Наталья Калашникова,

заведующая кафедрой

АНК ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, член научно-экспертного

совета АНК

Предложенная Президентом программа политических реформ дала старт процессам построения нового Казахстана. Глава государства обозначил концептуальные основы, направленные на системные и качественные изменения, в том числе действующих конституционных, государственных и политических институтов.

На фоне сложной ситуации, связанной с последствиями январских событий, нестабильностью в мире, убедительно и своевременно звучит призыв Касым-Жомарта Токаева о необходимости обеспечения сплоченности, общенационального единства и солидарности.

Призыв следовать главному принципу предложенных реформ «разные взгляды, но единая нация» и тезис о том, что государство должно гарантировать равенство возможностей для всех граждан, выступают лейтмотивом Послания.

Предложенные Президентом политические реформы нашли позитивные отклики в соцсетях. И это очень важно: для обсуждения основных направлений преобразований, их особенностей и содержания нужны разные площадки.

Как отмечено в Послании, «нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана». Только в Конституцию предстоит внести изменения более чем в 30 статей, необходимо разработать и принять свыше 20 законов. И понимание обществом сути предложенных реформ, их восприятие зависит во многом от четко выстроенной разъяснительной работы.

Поэтому существенно возрас­тает роль экспертов, опытных спикеров. На наш взгляд, должна быть создана компетентная команда профессионалов по разъяснению основных положений программы реформ и их глубокому анализу.

Озвучу несколько месседжей, которые затронули в Послании.

Первый – подведение итогов расследования январских событий и выделяемая на этом фоне важность развития и укрепления демократических институтов, гражданских и правозащитных, наделение уполномоченного по правам человека особым статусом. Все это подтверждает: общественность обязательно узнает о результатах следствия. Здесь позиция Главы государства твердая и бескомпромиссная.

Второй посыл – усиление представительной роли АНК в верхней палате Парламента. Теперь пять депутатов будут рекомендованы ассамблеей в Сенат.

Несмотря на мнения некоторых о том, будто АНК как институт утрачивает свою основную миссию, считаю, что именно усиление ассамблеи в Сенате послужит ее укреплению, модернизации ее общественно-политической миссии. АНК предстоит трансформироваться в действенный орган по обеспечению общественного согласия, укреплению национальной идентичности.

Практически все общественные институты АНК, в том числе этнокультурные сообщества, составляют неправительственный сектор. В связи с этим особое значение обретает усиление роли институтов гражданского общества и СМИ, создание нового консолидирующего общество института – Национального курултая с участием представителей общественных советов, в том числе из регионов, депутатов, политических партий, членов АНК, экспертов. Это создаст принципиально новую межсекторальную платформу, на которой будут не только обсуждаться, но и приниматься решения для развития нового Казахстана, где институты гражданского общества станут реальными акторами демократических реформ.

По всей вероятности, потребуются изменения блока законодательных актов, касающихся формирования государственного социального заказа, деятельности Центра поддержки гражданских инициатив, который сегодня вызывает нарекания со стороны НПО неактуальностью тем для конкурса, отсутствием прозрачности процедур, объемом государственного финансирования.

Еще одна важная реформа кос­нется избирательной сис­темы. Внедряется смешанный ее тип – пропорциональный и мажоритарный, который не так давно применялся в избирательной системе Казахстана, а также используется многими странами как наиболее демократичная форма избирательного права. Это позволит расширить участие в выборах авторитетных кандидатов, широко узнаваемых в своих коллективах и регионах.

Предстоящее совершенствование административно-территориального устройства уже вызвало в обществе одобрение. Как представительница благодатной земли Жетысу с чувством гордости восприняла переименование области в исконную Жетысускую. Именно так ее название отражено в древних источниках, являю­щихся аманатом для современников.

От недоверия к гражданской активности

Гулназ Касимова,

старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК

Результативность политических реформ, предложенных Президентом, во многом зависит от активного вовлечения гражданского общества в разработку конкретных механизмов их проведения.

Сегодня гражданское общество достаточно неоднородно и не всегда обладает широкой возможностью влияния на локальную и национальную политику. Сохраняющееся недоверие к государственным организациям как следствие негативного опыта, политизация публичной сферы способствуют демобилизации населения и уходу от общественной деятельности. Так, после активного развития общественных движений в перестроечный период в стране отмечался некоторый спад активности.

Если в 2008–2010 годах Индекс гражданской активности (CSI) в Казахстане был равен 46,9, то в 2019-м данный показатель снизился до 27,5. Негативным следствием такой тенденции стало отсутствие благоприятных условий для развития гражданской инициативы.

Формы гражданской активности в стране стремительно трансформируются. По данным Министерства информации и общественного развития РК, на 1 ноября 2020 года количество зарегистрированных общественных организаций на сайте qazvolunteer.kz возросло в три раза – до 1 136, количество проектов с вовлечением волонтеров – до 870. За это время 44 359 граж­дан зарегистрировались на сайте в качестве волонтеров.

Озвученная Президентом инициатива создания нового института «Ұлттық Құрылтай» позволит расширить каналы для гражданского участия, нивелировать тенденцию снижения гражданской активности.

Включение представителей общественности, экспертов в обсуждение и принятие решений по различным вопросам дает понимание, что мы вместе строим новый Казахстан. Это совместная работа государства и общественности по выработке наиболее эффективной модели развития страны.

Лучше меньше, да лучше

Ольга Калдыбаева,

ведущий научный

сотрудник КИСИ

при Президенте РК

В своем выступлении на заседании Парламента Президент указал на необходимость пересмотра порядка формирования верхней палаты – Сената. Одним из ключевых требований в данном направлении является учет интересов всех групп населения, в том числе по этническому признаку.

Согласно предварительным итогам Национальной переписи 2021 года, доля казахов составила более 70% от общей численности населения Казахстана. Вместе с тем в стране проживает значительное количество других этнических групп, наиболее многочисленными из которых являются русские (около 18%), узбеки (более 3%), уйгуры (1,48%), украинцы (1,36%), татары (1,06%) и немцы (около 1%).

В настоящее время при формировании Мажилиса действует квота для представителей АНК – в состав депутатов нижней палаты входят девять ее членов. Предлагаемая Главой государства мера заключается в переносе данной квоты из Мажилиса в Сенат при сокращении с 9 до 5 человек.

Упразднение квоты АНК в Мажилисе видится оправданным как с политической, так и с юридической стороны, поскольку нижняя палата Парламента призвана отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций.

По словам Президента, при разработке данной меры учитывался принцип «лучше меньше, да лучше». При этом очень важно, что депутатские мандаты в верх­ней палате Парламента смогут получить различные этнические группы. Эти мандаты будут предоставляться за счет президентской квоты, которая будет сокращена с 15 до 10, причем 5 из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана. В настоящее время 9 депутатов Мажилиса от АНК не рекомендуются ею, а избираются.

Предлагаемая мера сохранит представленность различных этносов в Парламенте и расширит возможности их участия в процессе принятия решений.

На защите прав граждан

Шерзод Пулатов,

председатель Узбекского

этнокультурного центра

города Нур-Султана

Одно из направлений моей дея­тельности как общественника – работа по защите прав граждан, в том числе представителей этнических групп и мигрантов. Поэтому все предложения, направленные на совершенствование судебной и правоохранительной систем, защиту фундаментальных прав человека, наделение уполномоченного по правам человека правом обращаться в Конституционный суд, вселяют большие надежды на конкретные изменения в этой сфере.

Планируемое внедрение смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов, переформатирование порядка формирования и функций Парламента, усиление роли маслихатов, упрощение процедуры регистрации политических партий и расширение возможностей для партийной системы демонстрируют реальные преобразования, направленные на формирование системы «честных выборов».

Особое внимание привлек воп­рос об отмене квоты Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе. Говоря искренне, выборный процесс депутатов от АНК всегда вызывал много дискуссий. Теперь в этом вопросе поставлена точка. Предложен действенный и законный механизм.

Мы видим, что в президентской программе учтены мнения и предложения общественных деятелей, экспертов, НПО. Проведены обсуждения с членами НСОД и в регионах. Учтены рекомендации депутатов Парламента, членов Конституционного совета, Центральной избирательной комиссии, Верховного суда.

Дальнейшее усиление роли НСОД, планы по преобразованию его в «Ұлттық Құрылтай» с республиканским охватом говорит о трепетном отношении Президента к мнению каждого гражданина, о намерении вести открытый диалог с народом.

Предложенные реформы устанавливают новые морально-этические планки как для представителей власти всех уровней, так и для общества, и это свидетельствует о продвижении государства по изначально определенному курсу. Меня, как общественника, преобразования вдохновляют: система начала работать.

Руководство к действию

Юсуп Келигов,

член Совета Ассамблеи

народа Казахстана

В Послании Касым-Жомарт Токаев четко обозначил стратегический курс, нацеленный на защиту суверенитета, территориальной целостности государства и обеспечение коренных интересов нашего народа.

Главные условия достижения этой цели – наша солидарность, согласие и общенациональное единство.

Мысленно возвращаясь к событиям трагического января, понимаю, что планы заговорщиков не были реализованы именно благодаря сплоченности казахстанцев. Наши граждане увидели, что в рядах мирных митингующих появились молодчики, проявляющие нечеловечес­кую жестокость, несущие хаос и разрушение. Поэтому люди самостоятельно стали создавать отряды самообороны, охранять свои дома, офисы и магазины.

Мы извлекли горький урок и сделаем все для того, чтобы это никогда не повторилось. Мы пережили национальную трагедию, болью отозвавшуюся в сердцах казахстанцев.

Как человек, ответственный за страну и безопасность граждан, Касым-Жомарт Токаев сумел остановить террор, учиненный против мирного населения, переломить ситуацию и восстановить конституционный порядок. В этом ему во многом помогли его жизненный и дипломатический опыт.

Мы поддерживаем инициативы нашего Президента, выдвинувшего план политических и экономических реформ. При этом есть четкое понимание того, что успешная реализация задач, которые ставит перед нами Президент, возможна лишь при условии сохранения общественного согласия и межэтнического единства.

Хотел бы подчеркнуть, что курс на политическую трансформацию Президент объявил с начала вступления в должность и последовательно проводит его в жизнь. Глава государства выдвинул четыре пакета политических реформ, направленных на дальнейшую демократизацию страны.

По его инициативе был создан Национальный совет общественного доверия, выдвинута концепция «слышащего государства», принято более десяти законов в политической сфере. Эти меры направлены на развитие диалога общества и органов государственного управления, повышение доверия граждан к власти.

Масштабы политической модернизации и изменения в административно-территориальной структуре ставят нынешнее Послание в ранг исторического.

Создание Абайской, Жетысус­кой, Улытауской областей и придание Семею, Жезказгану и Капшагаю статуса областных центров даст импульс экономическому и духовно-культурному возрождению регионов. Позитивно воспринята общественностью и идея переименования Капшагая в Кунаев.

Многие концепты, которые считались невозможными в ближайшей перспективе, теперь, однозначно, сформулированы как руководство к действию. Президент подчеркнул готовность казахстанцев к принятию решений на всех уровнях. В этом проявляется его огромная вера в народ и созидательный потенциал казахстанцев.

Усилится роль местного само­управления и неправительственного сектора. Широкое развитие получат общественные советы. Советы общественного согласия АНК также сыграют свою роль в налаживании диалога с граж­данами и решении насущных проблем. Всецело поддерживаю и возрождение такого института, как «Ұлттық Құрылтай», заложившего основы общенационального единства.

Предлагаемые Президентом меры, с одной стороны, будут содействовать последовательной демократизации, с другой – обеспечат устойчивость и стабильность в стране. Безусловно, успех озвученных реформ зависит от единства народа и его сплоченности. Только при этом условии будет прочной основа нашей священной Родины, а государство – авторитетным.

Только так мы создадим нашу новую эпоху, новую реальность во всех сферах жизни. Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы, как это бывало не раз, и сделаем наш Казахстан еще сильнее.