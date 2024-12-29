Объем выращивания рыбы в Казахстане планируется довести до 50 тыс. тонн к 2027 году

Проблемы и перспективы развития рыбной отраслиобсудили на коллегии МСХ РК под председательством министра Айдарбека Сапарова, передает Kazpravda.kz

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«Развитие рыбного хозяйства оказывает влияние на развитие агропромышленного комплекса в целом. Прошел год как Комитет был передан в ведение министерства. Работа ведется, однако особых сдвигов мы не видим. Результатов по развитию рыбной отрасли недостаточно для достижения поставленных целей. Необходимо активизироваться по всем направлениям с учетом поручений Главы государства», - сказал министр, открывая работу коллегии.

Принимаются меры по созданию резервата для сохранения каспийского тюленя.

В числе актуальных вопросов, которые необходимо решить в целях увеличения объемов зарыбления водоемов повышение проектной мощности госпредприятий. Это позволит увеличить годовой объем выращивания молоди осетровых до 8 млн, карповых – до 15 млн, сиговых – до 100 млн штук.

Также были обсуждены меры по развитию морского промысла, включая увеличение лимита вылова кильки.

Принятие данных мер позволит уже в 2025 году увеличить общий объем добычи морских видов рыб до 70 тысяч тонн или более чем в 1,5 раза.