Обещанного три года ждут

Если посчитать потраченные еще три года назад из бюджета деньги, то сумма вполне солидная – почти 2 млрд тенге. Но почему люди остаются без воды, выяс­няли представители филиала республиканского общественного объединения «Әділдік жолы».

Интересная история с водопроводными сетями в селе Батпак. Еще в 2020 году с ТОО «Алмас құрылыс» заключен договор на 12 млн тенге на проведение текущего ремонта. Компания обязалась отремонтировать водопровод за четыре месяца. Но… Как рассказал председатель филиала республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Адиль Пшенов, в селе никогда не было водопроводных сетей...

– За счет текущего ремонта произвели новое строительство водопроводных сетей, которые на сегодняшний день не функционируют. Если посмотреть в акты выполненных работ и на результат ремонта, то они не совпадают. К примеру, построили новое двух­этажное здание насосной станции. Внутри нет элементарной лестницы, чтобы попасть на второй этаж, подставили обычную деревянную, электричества нет. На втором этаже установили пластиковый бак вмес­тимостью десять тонн, и тот протекает, – рассказал Адиль Пшенов.

Не выдержала и крыша нового объекта – ее сорвало от сильного ветра. Хоть и давал подрядчик два года гарантии, но исправлять недочеты не спешит. Общест­венник недоумевает: во время приема объекта заказчик, а это акимат Мамырсуского сельского округа, видел все несоответствия, но акты приемки подписал.

В том же 2020 году в этом же селе ТОО «Barlau-Qazaqstan» пробурило две скважины глубиной 50 метров. Работу ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района» оценило в 5 млн 200 тыс. тенге. Средства подрядчик освоил в полном объеме. Вот только скважины никому не пригодились, и водой из них никто не пользуется.

– Здесь налицо неэффективное и нерациональное использование бюджетных средств,– говорит Адиль Пшенов.

Жители сел Ескенебулагы и Желдикара вынуждены добывать питьевую воду из ручьев, а зимой растапливать снег. Три года назад в аулах установили блочно-модульные станции, которые ни дня не проработали. Договоров на сайте госзакупок об их установке нет. Общественники предполагают, что, скорей всего, конкурсной документации присвоен статус «для служебного пользования».

По словам общественника, здесь есть нарушение закона «О государственных закупках», а именно отсутствие открытости и прозрачности проведения закупок, добросовестной конкуренции среди поставщиков, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, оптимального и эффективного расходования бюджетных средств.

В селе Ай строительство водопроводных сетей начали еще в 2018 году. Работа остановилась из-за того, что на заказчика и подрядчика возбудили уголовные дела. Как следствие, пять лет под открытым небом без присмотра лежат материалы и оборудование. Никто не удосужился проверить, все ли на месте и пригодно ли к использованию сейчас.

А в селе Баршатас ухитрились трижды отремонтировать насосную станцию. Потратили 67 млн, но результата нет. В самом селе есть две водяные вышки, одна из них новая и не работает, рядом расположена вторая – старая башня, которая работает, но «дышит на ладан». Напора нет.

– Здесь проведен текущий ремонт насосной станции, водопроводных сетей, замена глубинного насоса и ремонт башни. Ремонт проводился один раз в 2020 году и два раза в 2021 году на общую сумму 67 005 631 тенге, которая была освоена в полном объеме, – рассказал общественник. – Получается, в первый раз ремонт провели некачественно, во второй и третий раз – контрольный. При всем этом станция, можно сказать, не работает. Гарантия после каждого ремонта – два года. Почему поставщик не провел работы по гарантии, куда смотрит заказчик? Вот только некоторые нарушения: бактерицидное устройство не работает, дизель генератор имеется, но не подключен, имеющиеся резервуары на территории водозаборной станции не функционируют.

По итогам поездки в Аягозский район общественники подготовили объемную справку, фото и видеоматериалы и направили в прокуратуру и Антикоррупционную службу области. Теперь им предстоит выявить недобросовестных подрядчиков, заодно не совсем чистых на руку заказчиков и посчитать, во сколько обошлись государству непонятные конкурсы и страдания людей без воды. Такое ощущение, что чиновникам на местах некуда девать бюджетные средства и они придумывают непонятные конкурсы и проекты, а затем отчитываются «на верх» об освоении средств.