В борьбу за награды 9 видов спортивных состязаний вступили 27 команд из медицинских организаций и учреждений региона

Фото областного управления здравоохранения

В преддверии Дня медицинского работника в спортивных залах Кызылорды прошла традиционная областная спартакиада медицинских работников, сообщает Kazpravda.kz

В этом году спортивное мероприятие было посвящено юбилеям ветеранов медицинской сферы - 80-летию Сагындыка Шамшиева и 75-летию Абдуллы Шуленбаева.

По итогам спартакиады, длившейся более месяца, общекомандное первое место завоевали сотрудники областного Центра психического здоровья. Второе место заняла команда областной станции скорой помощи, третье – спортсмены Кармакшинской районной больницы.

На церемонии награждения победители и призеры удостоены благодарственных писем областного управления здравоохранения и денежных призов. Награждение провел глава управления Олжас Искаков, который поблагодарил участников и поздравил коллег с наступающим профессиональным праздником.

