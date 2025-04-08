Обмениваться опытом по борьбе с туберкулезом на базе центра в Алматы предложили странам ЦА

Здравоохранение
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Насихат Оркушпаева

Национальный научно-исследовательский центр инфекционных болезней РК предложили сделать площадкой для обмена опытом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время принятия инициативы «Центральная Азия, свободная от туберкулеза» министр здравоохранения Акмарал Альназарова предложила коллегам из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотреть вопрос об определении Национального научно-исследовательского центра инфекционных болезней единой площадкой для обмена опытом. 

Упомянутый Центр планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев в Алматы. По словам главного врача Казахстана, медицинское научное учреждение способно стать уникальной площадкой для взаимного сотрудничества, в том числе и в вопросах профилактики и лечения туберкулеза. 

– Призываю коллег из стран Центральной Азии определить данный Центр центром по борьбе с туберкулезом при поддержке ВОЗ и сделать его площадкой лучших практик. У нас имеется серьезная материально-техническая база, лаборатория, научный потенциал, – обратилась к собравшимся министр.

Во время панельной сессии глава ведомства сообщила, что туберкулез, к сожалению, продолжает оставаться социальным заболеванием. Каждый третий случай заболевания выявляется в деструктивной фазе. 

– Количество случаев выявления заболевания у детей, к сожалению, снижается медленно. Я ставлю вопрос на достоверности медицинской статистики. Если мы хотим победить туберкулез, то должны смотреть правде в глаза. Сегодня Казахстан взял курс на укрепление службы медицинской статистики. Во всех областях Казахстана будут созданы Бюро статистики. Сейчас идет активное обучение. Нам нужно выйти на реальные цифры для того, чтобы принять четкие меры, – добавила министр. 

Инициатива «Центральная Азия, свободная от туберкулеза» будет способствовать разработке практических решений, ориентированных на конкретные страны, включая национальное стратегическое планирование, путем решения общих проблем, содействия межгосударственному сотрудничеству и обмена информацией. В ее рамках предусмотрены: укрепление предоставления качественных услуг по борьбе с туберкулезом через первичную медико-санитарную помощь и программы на уровне сообществ; поддержка внедрения инновационных медицинских услуг на всех этапах лечения туберкулеза; а также содействие межгосударственному сотрудничеству и глобальной повестке в области безопасности здравоохранения.

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#медицина #министр #туберкулез

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