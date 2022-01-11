Экономика
Обменные пункты возобновят работу в Казахстане
Екатерина Елисеева
В Казахстане обменные пункты возобновят работу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.      

"Национальный банк Казахстана с момента начала чрезвычайных событий с усиленным вниманием наблюдает за ситуацией на внутреннем рынке.  С целью поддержания банковской ликвидности, в дополнение к стандартным инструментам, Национальный банк Казахстана начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на сроки до 3 месяцев. Все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что в связи со стабилизацией ситуации в городе Алматы и других регионах, а также постепенным восстановлением каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы.

"Во исполнение поручения Главы государства в целях содействия финансовой стабильности на фоне произошедших беспрецедентных событий Национальный банк Казахстана обеспечит сбалансированность валютного рынка, при необходимости путем своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка", – заключили в ведомстве. 

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