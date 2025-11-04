Особый упор участники выставки предлагают делать на принятии превентивных мер, направленных на предотвращение бытового насилия, экстремизма, киберпреступности, наркоправонарушений, обеспечение дорожной и общественной безопасности, формирование антикоррупционной культуры.

За образец был взят опыт Германии, где на протяжении последних 30 лет проводится ежегодная выставка «Дни превенции». Основанные в 1995 году как нацио­нальный ежегодный конгресс специально для работы в области профилактики преступности и смежных областях German Prevention Days зарекомендовали себя крупнейшей в мире платформой для обмена информацией.

Организаторами мероприятия выступили Министерство внут­ренних дел, Алматинская академия МВД им. М. Есбулатова, Представительство Германского общества по международному сотрудничеству GIZ в лице проекта «Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии». Были представлены последние достижения в сфере обеспечения правопорядка, в том числе современные цифровые решения, направленные на повышение уровня общественной безопасности, прозрачности и эффективности работы полиции.

Это, например, «умные» пешеходные переходы, которые начали внедрять в Казахстане с 2023 года, проект «Цифровой полицейский», реализуемый с 2021 года, в рамках которого полицейские оснащаются видеорегистраторами, обеспечивающими законность действий сотрудников и защиту граждан. Посетителям выставки была также продемонстрирована работа интеллектуальных систем Sergek TOR, Qorgau, показана роль беспилотных летательных аппаратов в обеспечении правопорядка.

По отзывам участников, выставка стала площадкой для обмена опытом между государственными органами, неправительственными организациями, учеными и общественностью. Во второй день Kazakhstan Prevention Days в Алматинской академии МВД прошла акция «Один день в полиции». Этот проект реализуется уже в течение нескольких лет среди учащейся молодежи, позволяя юношам и девушкам ближе познакомиться с работой полиции.