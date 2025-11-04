Обменялись опытом профилактической работы

Закон и Порядок
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Впервые в Казахстане прошли Kazakhstan Prevention Days – выставка отечественных и зарубежных проектов по профилактике правонарушений и укреплению доверия в рамках идеологии «Закон и Порядок». О методах и инструментах профилактической работы в ходе выставки и проведенного пленарного заседания рассказывали не только полицейские: свои программы представили вузы, общественные фонды, молодежные клубы и другие общественные организации, занятые решением проблем охраны правопорядка.

фото Юрия Беккера

Особый упор участники выставки предлагают делать на принятии превентивных мер, направленных на предотвращение бытового насилия, экстремизма, киберпреступности, наркоправонарушений, обеспечение дорожной и общественной безопасности, формирование антикоррупционной культуры.

За образец был взят опыт Германии, где на протяжении последних 30 лет проводится ежегодная выставка «Дни превенции». Основанные в 1995 году как нацио­нальный ежегодный конгресс специально для работы в области профилактики преступности и смежных областях German Prevention Days зарекомендовали себя крупнейшей в мире платформой для обмена информацией.

Организаторами мероприятия выступили Министерство внут­ренних дел, Алматинская академия МВД им. М. Есбулатова, Представительство Германского общества по международному сотрудничеству GIZ в лице проекта «Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии». Были представлены последние достижения в сфере обеспечения правопорядка, в том числе современные цифровые решения, направленные на повышение уровня общественной безопасности, прозрачности и эффективности работы полиции.

Это, например, «умные» пешеходные переходы, которые начали внедрять в Казахстане с 2023 года, проект «Цифровой полицейский», реализуемый с 2021 года, в рамках которого полицейские оснащаются видеорегистраторами, обеспечивающими законность действий сотрудников и защиту граждан. Посетителям выставки была также продемонстрирована работа интеллектуальных систем Sergek TOR, Qorgau, показана роль беспилотных летательных аппаратов в обеспечении правопорядка.

По отзывам участников, выставка стала площадкой для обмена опытом между государственными органами, неправительственными организациями, учеными и общественностью. Во второй день Kazakhstan Prevention Days в Алматинской академии МВД прошла акция «Один день в полиции». Этот проект реализуется уже в течение нескольких лет среди учащейся молодежи, позволяя юношам и девушкам ближе познакомиться с работой полиции.

#Алматы #выставка #Kazakhstan Prevention Days

