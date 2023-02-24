Обнажая душу красками

В экспозиции, расположившейся на экс­периментальной площадке Collab_Expace благодаря Центру современного искусства Kulanshi и поддержке Евразийской академии искусств, – работы молодого художника Стаса Агапитова.

Яркий, талантливый, не похожий ни на кого, дерзкий и хрупкий, сильный и ранимый, вдумчивый и эмоциональный – так его описывает галерист Лейла Махат. Работы художника полны переживаний, тревог и надежды, а душа его раскрыта нараспашку – всему миру, каждому зрителю, энергетическим потокам. Так что не случайно Стас назвал свою выставку «Обнаженные души».

– Каждая моя картина транслирует состояние души и настроение в определенный период времени. Каждое полотно – это частичка обнаженной души, это часть меня. В основном я пишу интуитивно без эскизов и задумок, в голове рождается идея, и в дальнейшем на холсте развивается история, – так рассказывает он о своем творчестве.

В экспозиции представлены 15 полотен, написанных за последние пять лет. В каждой из картин можно разглядеть абстрактную мифическую историю – о любви, разочаровании, и в каждой обязательно есть частичка души Стаса. Это его первая выставка в Астане, до этого художник выставлялся в Алматы. Родом Стас Агапитов из Тараза, где окончил колледж и художественную школу, а с 2016 года он живет в столице. После переезда на некоторое время забросил творчество, но вскоре открыл страничку в Instagram, где и начал выставлять свои работы. Многие, к слову, до сих пор называют Стаса «художником из Инстаграма».

– Фантасмагорические сюжеты, сложные композиционные решения, яркие и открытые цвета, разрезающие пространство линии – это работы Стаса Агапитова. Жить с обнаженной душой сложно и больно. Стас сознательно выбрал путь художника, который пишет своими чувствами. «Нырнув» в его картину, очень сложно выбраться оттуда таким же, как был – что-то меняется в сознании, происходит «переформат» восприятия реальности, который заставляет зрителя посмотреть на мир вокруг и тот, что внутри, по-другому. Это чувство будоражит, напрягает и очищает. Мир Стаса Агапитова многогранен и необъятен. Добро пожаловать в его Вселенную! Но будьте осторожны – не пораньте обнаженную душу художника, – призывает гостей выставки, настоящих и будущих, Лейла Махат.