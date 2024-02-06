Обновленную единую градостроительную экспертизу проектов всех уровней внедрили в Казахстане

Нововведение охватывает все виды градпроектов, включая план детальной планировки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в этом году с целью качественного градостроительного планирования внедрена единая градостроительная экспертиза градпроектов всех уровней.

Суть цифровой трансформации градостроительных процессов заключается в автоматизации операционной деятельности и переводе информации в более доступную цифровую среду, в которой ее быстрее и легче анализировать, чтобы получать точные решения.

Раньше генпланы городов с населением менее 100 тыс. человек проходили комплексную экспертизу через местный исполнительный орган – акимат, для более крупных городов экспертиза проводилась на уровне центрального госоргана. Процесс приводил к потере рабочего времени, низкой скорости передачи и обработки информации, несвоевременному принятию решений, бумажным затратам.

Проекты детальной планировки и проекты застройки принимались акиматами без проведения экспертизы.

С января 2024 года все вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генпланы, ПДП и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительную экспертизу в РГП «Госэкспертиза» по принципу «одного окна».

Экспертиза градпроектов будет проводиться полностью в электронном формате, посредством Единого портала www.epsd.kz. На портале пользователи имеют возможность произвести предварительный расчет стоимости градэкспертизы и подать заявку с комплектом разработанной документации.

— Весь процесс взаимодействия с РГП «Госэкспертиза» будет осуществляться через личный кабинет на портале, включая подписание договора, исправление замечаний, получение заключения и градпроекта в окончательной редакции, рекомендованной экспертной группой к утверждению. Новый механизм позволит уже на этапе градостроительного планирования предотвратить отклонение от градостроительных норм (плотность, этажность, озеленение, санитарно-защитные зоны, экологические требования и т.д.), а также исключить нарушения по утверждению градостроительной документации,— прокомментировали в ведомстве.

В министерстве добавили, что обновленная единая градостроительная экспертиза градпроектов позволит автоматизировать рабочие процессы, что влечет за собой прозрачность экономических операций и их мониторинга, минимизацию человеческого фактора.