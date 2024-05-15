Женщин в Казахстане почти на полмиллиона больше, чем мужчин

По данным Бюро нацстатистики, численность насления Казахстана на 1 апреля составила 20 095 963 человек, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщают статистики, численность городского насления страны составила 63,2%, а это – 12 513 014 человек, в то время как в селе проживает 7 582 949 человек.

Вместе с тем, женщин в Казахстане проживает почти на полмиллиона больше, чем мужчин.

Наибольшую долю городского населения составили Карагандинская (81,7%), Ұлытау (79,2%) и Актюбинская (75%), а наименьшую Алматинская (16,1%), Туркестанская (24,7%) и Жамбылская (43,5%) области.



