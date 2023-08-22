Обогащали одних участников за счет взносов других: финпирамиду QazHome накрыли в Атырау

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Завершено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, нанесших обманутым инвесторам ущерб на сумму 49 млн тенге в Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Сообщается, что подозреваемые организовали деятельность потребительского кооператива «QazHome». Они получали доход от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и обогащения одних участников за счет взносов других.

"В ходе расследования выяснилось, что в деятельность кооператива привлечено 296 вкладчиков, из которых подали заявление только 35. Сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 млн тенге", – рассказали в агентстве.

Уголовное дело по данному факту расследовалось и направлено в суд департаментом АФМ по Атырауской области, добавили в АФМ.