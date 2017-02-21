Обоснованно и своевременно Жумагельды Елюбаев, доктор юридических наук, профессор, президент Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли, член Международного совета при Верховном суде РК

Так, пункт 1 статьи 26 Конституции РК предлагается изложить в следующей редакции: «Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество». Между тем по смыслу и содержанию действующей конституционной нормы такое право имеют только граждане Республики Казахстан, что в значительной степени ограничивает действие института права собственности.



Следует отметить, что важнейшими тенденциями развития конституционного законодательства на современном этапе считаются социализация и неприкосновенность собственности, а также появление новых принципов регулирования отношений в этой сфере. Переход к рыночной экономике, глобализационные процессы, привлечение иностранных инвестиций в развитие важных отраслей экономики страны требуют конституционных гарантий защиты права собственности не только граждан Респуб­лики Казахстан, но и других субъектов правоотношений. При этом их правомочия раскрываются с помощью традиционной для гражданского права триады: владения, пользования и распоряжения.



Концепция права собственности, а также способы ее равной защиты должны быть гарантированы законом вне зависимости от субъектного состава этих отношений (государство, гражданин Республики Казахстан, иностранный гражданин, лицо без гражданства, юридичес­кое лицо, государственное учреждение (организация), общественное объединение или индивидуальный предприниматель).



Инициатива по изменению редакции пункта 1 статьи 26 Конституции РК, направленная на расширение субъектного состава в правоотношениях касательно института собственности, является обоснованной и своевременной. Поскольку в правовом государстве с рыночной экономикой не должна допускаться дискриминация в вопросах владения, пользования и распоряжения имуществом, приобретенного законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией (пункт 2 статьи 26 Конституции РК).



Инициатива по изложению этой нормы в новой редакции находится в логической связи с предложением об изменении пункта первого данной статьи. Однако, на мой взгляд, исходя из теоретических подходов, второе предложение здесь следует изложить так: «Право собственности, а также право наследования гарантируется законом», поскольку государством должна быть гарантирована не «собственность», а «право собственности».



Следует также констатировать, что подобная норма, которую предлагается внес­ти в статью 26 Конституции РК, имеется в различной редакции практически во всех конституциях постсоветских республик и стран дальнего зарубежья. В частности, в конституциях: Российс­кой Федерации (статья 35); Украи­ны (статья 41); Респуб­лики Беларусь (статья 44); Кыргызской Республики (статья 42); Респуб­лики Узбекистан ­(статья 36); Азербайджанской Республики (статья 29); Латвийской Респуб­лики (статья 105); Эстонской Респуб­лики (статья 32); Турецкой Республики (статья 35).



Право «каждого» иметь собственность, что усматривается из смысла и содержания конкретных норм, гарантируется конституция­ми, например, Грузии (статья 21); Туркменистана (статья 9); Литовской Республики ­(статья 23); Респуб­лики Молдова (статья 46); Федеративной Республики Германия (статья 14) и других стран.



Что касается других предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию РК, то они посвящены перераспределению полномочий ветвей власти в Казахстане. Будем надеяться, новые нормы поспособствуют развитию и укреплению демократических институтов власти, повышению эффективности управления государством и его экономикой, формированию и укреплению гражданского общества, утверждению законности и правопорядка в стране.



