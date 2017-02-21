Обоснованно и своевременно

Так, пункт 1 статьи 26 Конституции РК предлагается изложить в следующей редакции: «Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество». Между тем по смыслу и содержанию действующей конституционной нормы такое право имеют только граждане Республики Казахстан, что в значительной степени ограничивает действие института права собственности.
Следует отметить, что важнейшими тенденциями развития конституционного законодательства на современном этапе считаются социализация и неприкосновенность собственности, а также появление новых принципов регулирования отношений в этой сфере. Переход к рыночной экономике, глобализационные процессы, привлечение иностранных инвестиций в развитие важных отраслей экономики страны требуют конституционных гарантий защиты права собственности не только граждан Республики Казахстан, но и других субъектов правоотношений. При этом их правомочия раскрываются с помощью традиционной для гражданского права триады: владения, пользования и распоряжения.
Концепция права собственности, а также способы ее равной защиты должны быть гарантированы законом вне зависимости от субъектного состава этих отношений (государство, гражданин Республики Казахстан, иностранный гражданин, лицо без гражданства, юридическое лицо, государственное учреждение (организация), общественное объединение или индивидуальный предприниматель).
Инициатива по изменению редакции пункта 1 статьи 26 Конституции РК, направленная на расширение субъектного состава в правоотношениях касательно института собственности, является обоснованной и своевременной. Поскольку в правовом государстве с рыночной экономикой не должна допускаться дискриминация в вопросах владения, пользования и распоряжения имуществом, приобретенного законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией (пункт 2 статьи 26 Конституции РК).
Инициатива по изложению этой нормы в новой редакции находится в логической связи с предложением об изменении пункта первого данной статьи. Однако, на мой взгляд, исходя из теоретических подходов, второе предложение здесь следует изложить так: «Право собственности, а также право наследования гарантируется законом», поскольку государством должна быть гарантирована не «собственность», а «право собственности».
Следует также констатировать, что подобная норма, которую предлагается внести в статью 26 Конституции РК, имеется в различной редакции практически во всех конституциях постсоветских республик и стран дальнего зарубежья. В частности, в конституциях: Российской Федерации (статья 35); Украины (статья 41); Республики Беларусь (статья 44); Кыргызской Республики (статья 42); Республики Узбекистан (статья 36); Азербайджанской Республики (статья 29); Латвийской Республики (статья 105); Эстонской Республики (статья 32); Турецкой Республики (статья 35).
Право «каждого» иметь собственность, что усматривается из смысла и содержания конкретных норм, гарантируется конституциями, например, Грузии (статья 21); Туркменистана (статья 9); Литовской Республики (статья 23); Республики Молдова (статья 46); Федеративной Республики Германия (статья 14) и других стран.
Что касается других предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию РК, то они посвящены перераспределению полномочий ветвей власти в Казахстане. Будем надеяться, новые нормы поспособствуют развитию и укреплению демократических институтов власти, повышению эффективности управления государством и его экономикой, формированию и укреплению гражданского общества, утверждению законности и правопорядка в стране.