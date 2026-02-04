В центре внимания участников оказались концептуаль­ные основы предлагаемых конституционных изменений, их институциональная логика и потенциальное влияние на политическую и общественную систему страны. Отдельно обсуждались вызовы, на которые должен отвечать обновленный Основной закон в условиях трансформации общественных и государственных процессов.

С докладами выступили депутат Сената Парламента Алишер Сатвалдиев, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, профессор кафедры конституционного и гражданского права ЕНУ Ермек Абдрасулов, члены Комиссии по конституционной реформе – директор Института общественной политики Мадина Нургалиева и председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова. Модератором встречи выступил ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

Эксперты сошлись во мнении, что предлагаемые изменения направлены на укрепление принципов конституционализма, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов, а также на усиление участия граждан в управлении государством. Особый акцент был сделан на правовые механизмы защиты прав и свобод человека, заложенные в проекте новой Конс­титуции.

По словам депутата Сената Алишера Сатвалдиева, документ, который сегодня активно обсуждается по всей стране, следует рассматривать как важный этап институционального обновления.

– Этот процесс является логическим продолжением и итогом политических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. После референдума 2022 года конституционная модернизация получила развитие, и в 2026 году она выражается уже в системных предложениях по принятию новой Конституции, – отметил он.

Генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан

Камзабекулы подчеркнул, что масштаб предлагаемых изменений следует оценивать не количественно, а по их смыс­ловому наполнению.

– Когда в Основной закон вносится порядка 84 процентов изменений, это нужно воспринимать как объективную потребность развития государства. Обновление определяется не числом поправок, а их концептуальной глубиной, – сказал он.

Говоря о содержании проекта, алашевед Дихан Камзабек­улы также отметил, что в нем нашли отражение положения об укреплении государственности, сохранении историчес­кой преемственности, территориальной целостности и неизменности границ страны. Зафиксированы ориентиры справедливости, конкретизирована роль культуры, образования и науки, обозначены вопросы экологической ответственности и другие базовые ценности, важные для устойчивого развития государства.

Отдельно он остановился на логике всенародного обсуждения проекта Конституции, указав на высокий общественный интерес, значительное число поступивших предложений и активную экспертную работу внутри комиссии. По словам ученого-филолога, каждая

статья прошла детальный анализ, а преамбула стала предметом особенно глубоких дис­куссий, поскольку именно она задает идейный и ценностный вектор документа.

Профессор Ермек Абдрасулов также подчеркнул особую роль преамбулы проекта Конституции, назвав ее философским основанием всего документа.

– Несмотря на небольшой объем, преамбула отражает ключевую идею и смысловое ядро Конституции. В ней обоз­начены стратегические цели страны, в том числе защита прав человека и сохранение традиций исконной государст­венности казахского народа на его исторической земле, – обратил внимание академик.

Члены Комиссии по конс­титуционной реформе Мадина Нургалиева и Жулдызай Искакова рассказали участникам встречи о механизмах экс­пертного отбора и формате обсуждения поступающих предложений.

В завершение встречи была подтверждена важность сис­темного вовлечения экспертного сообщества в обсуждение ключевых общественно-политических реформ. По итогам обсуждения членам комиссии были озвучены рекомендации, состоялась открытая сессия вопросов и ответов.