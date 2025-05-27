С 20 мая идёт химическая обработка полей против стадных видов, а 27 мая начнутся работы по уничтожению нестадных особей. Для контроля и мониторинга ситуации действует оперативный штаб, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По словам руководителя управления сельского хозяйства Ануара Тюлебекова, обследование сельхозугодий в области охватит 5,4 млн гектаров.

Жители Актогайского района в соцсетях жаловались на нашествие вредителей. Это и стало поводом для выезда на место областного штаба и усиления контроля за работами по борьбе с саранчой. В районе 21 мая прошло выездное совещание с участием специалистов фитосанитарной диагностики и территориальной инспекции.

— Меры приняты. Техника готова, есть необходимые запасы препаратов. Специалистами областного филиала Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов проводится весеннее обследование земель сельхозназначения, — сообщил Ануар Тюлебеков. — Обработка территории по нестадным видам саранчи начнётся 27 мая. Работы будут проводить подрядные организации с применением авиации.

Обработке подлежат 83,45 тыс. гектаров.

Против стадной саранчи, включая итальянского прусса, с 20 мая уже идёт химическая обработка.

Работы ведутся с помощью девяти наземных опрыскивателей, двух сверхлёгких самолётов, дельтаплана и четырёх агродронов.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что все работы должны быть под контролем областного штаба, а также необходимо информировать жителей о проводимой работе, чтобы не было информационного вакуума.