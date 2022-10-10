Обретая право быть собой

Год 1989-й в истории Казахстана стал годом значительных перемен и еще больших ожиданий. Уходил в историю советский

период, завершая собой целую эпоху. И не случайно именно 89-й Михаил Горбачев, тогда генеральный секретарь ЦК КПСС, в новогоднем обращении к народу назвал самым трудным со времени начатой в апреле 1985-го перестройки. Республики СССР столкнулись с рядом острейших проблем. Начатая экономическая реформа шла со скрипом, обостряя ситуацию на потребительском рынке.

Первые шаги к самостоятельности

На просторах СССР впервые прошли массовые забастовки, последствия которых тяжело отразились на народном хозяйстве. Поводом для напряженности в обществе частенько становились и межнациональные отношения.

Тем не менее 1989-й оказался во многом переломным: впервые за десятилетия советской истории состоялись по-настоящему свободные выборы, проведены первый и второй съезды народных депутатов. Этот год стал периодом обретения парламентского опыта, повышения демократической культуры народа. Происходившие изменения в ходе перестройки фундаментальных основ общества получали законодательное определение.

Серьезные сдвиги, направленные на окончание холодной войны, наметились на международной арене.

Все происходившие события, как в зеркале, находили отражение в главной газете Казахстана, которая вместе с читателями тонко улавливала тенденции времени. И сегодня архивные подшивки «Казахстанской правды» позволяют вновь «заглянуть» в историю страны, прочувствовать то время, когда еще Казахская ССР делала первые, пусть не столь твердые, но верные шаги к своему суверенитету. К самостоятельности.

И можно счесть весьма символичным, что уже в первом январском номере 1989 года была опубликована статья именно с таким заголовком. В ней шла речь о самостоятельности экономической, которая, как показывает практика, лежит в основе общего социального благополучия.

Карагандинский металлургический комбинат (автор статьи С. Дрожжин) приводится как положительный пример успешного перехода к новым экономическим условиям хозяйствования. Хронически не выполнявшая план Казахстанская Магнитка, перейдя на хозрасчет и самофинансирование, впервые за долгие годы сработала с прибылью.

Вряд ли у металлургов есть особые секреты: просто если раньше развитие производства шло за счет централизованного министерского фонда, то теперь, когда все расходы на «перево­оружение» стали оплачиваться из прибылей, остающихся у предприятия, в коллективе внимательнее стали считать каждый рубль, вдумчиво направляя его на обновление производства.

Другой удачный пример. Два года работы в новых условиях хозяйствования для строителей треста «ЧимкентПромстрой» обернулись прежде всего повышением самостоятельности и экономической активности коллектива, широким внедрением в практику прогрессивных методов хозяйственной деятельности. Ценным фактом называет­ся повышение роли советов трудовых коллективов, ставших полноправными хозяевами положения на местах.

Природные ресурсы – в казахстанскую собственность

Следует отметить, что в течение всего года проходило обсуждение проекта Концепции самоуправления и самофинансирования Казахской ССР. В статье «Собственность» за 29 октября 1989 года авторы – заместитель директора института экономики Академии наук Казахской ССР доктор экономических наук С. Сатубалдин и научный сотрудник института экономики Академии наук Казахской ССР Е. Арынов – рассуждают о том, что назрела объективная необходимость перехода от декларативных поправок к радикальным мерам оздоровления экономики.

По их мнению, экономическая независимость республики определяется масштабами накопленного народного достояния. Для Казахстана важнейшей составной частью его являются природные ресурсы. На тот момент ими распоряжались союзные министерства и ведомства, которые под флагом общенародных интересов занимались прямым выкачиванием из нашей страны дешевого сырья. При этом в республиканский бюджет направлялись ничтожно малые отчисления из прибыли предприятий союзного подчинения.

«Поэтому считаем правильным объявление исключительной собственностью Казахской ССР ее земли, недр, воды и лесов, других природных ресурсов, входящих в ее территорию. Право исключительного владения республиканскими природными ресурсами налагает экономико-правовую ответственность на органы государственного управления, на рациональное и эффективное их использование и потребление», – отмечается в статье.

В целом, утверждают авторы, реализация основных положений обсуждаемого проекта концепции самоуправления и самофинансирования Казахской ССР позволит укрепить статус респуб­лики, ее регионов, хозяйственных единиц как собственников социалистической собственности, сформировать подлинных хозяев экономической жизни на территории республики.

Все чаще на страницах газеты можно было увидеть публикации о нарастающей гражданской активности, обусловленной усилением гласности, успехами демократизации. Новое постепенно входило в жизнь каждого казахстанца. В частности, у людей наконец-то появилась возможность выбирать, что было продемонстрировано 26 марта на выборах народных депутатов.

Предоставленная законом возможность выдвижения кандидатов от общественных организаций, по месту жительства, по инициативе отдельных лиц заложила основы механизма выявления, формирования и реализации интересов и воли всех классов и социальных групп. Именно об этом писал заместитель директора Института философии и права АН КазССР В. Трошихин в статье «Как жизнь велит».

«Процедура выдвижения и голосования создала необходимую политическую и правовую основу для дальнейшего свободного развития каждой нации и народности, укрепления их дружбы и равноправного сотрудничества на принципах интернационализма», – отмечалось в статье.

Главная особенность той избирательной кампании и выборов была обусловлена тесно взаимосвязанными процессами: реализацией самоуправленческого потенциала советского общества и демонтажом административно-бюрократической системы формирования органов власти.

Душа нации

Многие статьи в «Казахстанской правде» были пронизаны атмосферой духовного пробуж­дения общества.

Например, в номере за 12 января вышла статья «Причина ошибок – незнание лучшего» академика Академии наук Казахской ССР С. Кенесбаева о судьбе и творчестве Ахмета Байтурсынова. Суть публикации – восстановление исторической правды, посмертная реабилитация незаконно репрессированных в 30-е годы деятелей общественно-политической, научно-педагогичес­кой сферы, литературы.

В другой статье – «Его духовное наследство» – говорится об одном из основоположников казахского романа, известном лингвисте, поэте и переводчике Жусупбеке Аймаутове, который также был незаконно репрессирован в 30-е годы. По протесту прокурора республики Верховным судом Казахской ССР деятель полностью реабилитирован посмертно.

Тема совершенствования межнациональных отношений также проходила красной нитью через все номера газеты в течение года. Посыл был таков: усилиями партии, всего народа удалось остановить сползание страны в сторону кризиса, положить начало демократии, гласности, для укрепления которых необходимо приложить все усилия.

Собственно, давно назревшие проблемы межнациональных отношений, которые раньше не только не решались, но и просто замалчивались, благодаря политике перестройки и демократизации общества начали широко обсуждаться практически во всех средствах массовой информации.

Об этом, в частности, писал Сабит Досанов в статье «Думай о будущем» в номере за 9 сентяб­ря: «Говорили лишь то, что социальных корней национальных противоречий нет, а имеющиеся проблемы сами собой решатся... Сегодня можно констатировать, что ленинская национальная политика извращена, что деспотия единовластия и беззакония привели к таким временам, что целое поколение советских людей говорило не то, что думало, и думало не то, что говорило».

Впрочем, говорить, а главное – на каком языке – тоже было вопросом, требующим скорого решения. Еще весной 1989 года на заседании президиума Совета министров Казахской ССР, подводя итоги обсуж­дения, председатель Совмина

Нурсултан Назарбаев отметил, что Совет министров республики разработал соответствующие мероприятия, рекомендации по развитию казахско-русского и русско-казахского двуязычия.

Об этом писала газета 2 апреля в статье «Утверждая принципы социальной справедливости»:

«Здесь от разговоров надо переходить к делу. Сегодня делопроизводство на казахском языке ведется лишь в 34 райо­нах. Мы же должны добиться такого положения, и это прямо было сказано на прошедшем пленуме ЦК компартии Казахстана, чтобы делопроизводство на казахском языке осуществлялось повсеместно. Естественно, исходя из реальных потребнос­тей и условий того или иного региона. Нам нельзя ущемлять ничьи интересы. Здесь поле дея­тельности поистине обширно: организация синхронного перевода, обучение машинисток, соответствующее изменение программ вузов…»

Теперь казахстанское общество вплотную подошло к законодательному решению языковых вопросов. «Закон о языках в Казахстане», опубликованный в номере от 28 сентября 1989 года, готовился тщательно и в условиях всенародного обсуждения.

Закон гласил, что государственным языком Казахстана является казахский. Русский язык в Казахстане – язык межнационального общения. Языками работы государственной власти и управления, правоохранительных органов, организаций и предприятий являются казахский, русский и языки национальных групп республики.

В главе 5 закона в статье 32 говорится, что отказ должностного лица в принятии запроса, заявления или жалобы, а также нерассмотрение их по существу, мотивированные незнанием языка, влекут ответственность, предусмотренную законодательством. Данный закон о языках Казахской ССР вводился в действие с 1 июля 1990 года.

«Душа нации» – так была озаглавлена статья, посвященная принятому языковому закону в номере за 4 октября. В ней говорится, что русскому языку как языку межнационального общения обеспечивается свободное функционирование наравне с государственным. Не забыты и языки других нацио­нальностей, проживающих в республике. Такая постановка вопроса считается способной снять ненужную остроту межнациональных отношений, которая столь серьез­но проявилась в ряде союзных республик вокруг языковых проблем.

Говорится в статье и о том, что закон о языках нашей рес­публики выгодно отличается от аналогичных законов других рес­публик именно демократичностью, тем, что он впитал в себя в процессе обсуждения различные точки зрения, разрабатывался с учетом интересов многих групп населения, проживающих в республике.

Безусловно, что с развитием языка, расширением его общест­венных функций связаны расцвет национальной культуры и будущее самой нации как историчес­ки сложившейся устойчивой общ­ности людей. Не заставило себя ждать и создание общественных организаций в поддержку казахского языка.

Например, в газете за 21 октяб­ря в статье «Развитие языков – забота всенародная» говорится о том, что в Алматы начал свою работу учредительный съезд новой общественной организации «Ана тілі» («Родной язык»). В материале выражается большая надежда на то, что деятельность этого общества будет направлена на развитие и совершенствование родных языков, расширение сферы их общественных функций, повышение языковой культуры, пропаганду лингвистических знаний, актуализацию роли казахского языка как хранителя духовных ценностей народа, составившего этническую основу огромной территории и давшего республике свое имя.

К избирательной системе – не избирательно

Год 1989-й остался в истории и как год конституционных изменений. В номере за 3 октября был дан комментарий доктора юридических наук Владимира Кима. На первой полосе отмечено, что 22 сентября 1989 года Верховный совет Казахской ССР принял «Закон об изменениях и дополнениях в Конституцию (Основной закон) Казахской ССР». Он принят в целях развития социалистической демократии, самоуправления народа, совершенствования избирательной системы, структуры и деятельности Советов народных депутатов.

Радикально были изменены три главы Конституции Казахской ССР: «Система и принципы деятельности Советов народных депутатов», «Избирательная сис­тема», «Верховный совет Казахстана». Некоторые изменения вносились и в другие главы и статьи Основного закона.

Закон, принятый 22 сентября 1989 года, провозгласил, что высшим органом государственной власти республики является Верховный совет Казахской ССР.

До настоящего времени Верховный совет рассматривал и решал сравнительно узкий круг вопросов из тех, что составляют предметы ведения республики. Причем решались они в основном аппаратом управления. Это было одним из проявлений перекоса во взаимоотношениях между советами и исполнительными органами, ослабления полно­властия советов.

Теперь роль Верховного совета республики менялась коренным образом, и положения Конституции становились действительно Основным законом. Верховный совет в обновленном качестве и облике стал обладать возмож­ностью обстоятельного и квалифицированного рассмотрения и решения самого обширного круга вопросов.

«Если до настоящего времени сессии Верховного совета проводились в течение нескольких дней, то ныне они будут проводиться не менее двух раз в год продолжительностью до двух месяцев. Это многократно расширяет возможность глубокого обсуждения возникающих проблем. Важные изменения внесены в избирательную систему. При этом остаются проверенные жизнью ее основные демократические принципы – всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании».

В стране, помимо прочего, на тот момент назрела острая экологическая проблема, связанная с ядерными испытаниями в Семипалатинской области. В этой связи, принимая во внимание сложившуюся ситуацию и решительные требования широких слоев населения, правительство республики в октябре 1989-го­ обратилось к правительству СССР, народным депутатам СССР с требованием о прекращении ядерных испытаний на территории Казахстана.

В публикации за 23 ноября сказано, что были поставлены конкретные вопросы, связанные с изучением и улучшением здоровья населения, подвергшегося радиационному воздействию. Набирало обороты и общественное движение «Невада – Семипалатинск». Все громче стали звучать голоса казахстанцев, которые больше стали чувствовать ответственность не только за свое благополучие, но и за благополучие своей страны, только-только вставшей на путь суверенитета, независимости.

...В завершение непростого 1989-го года, 24 декабря, в республике состоялись выборы депутатов областных, районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских и аульных Советов народных депутатов. Об этом 31 декабря сообщила «Казахстанская правда», публикуя итоги выборов.

Избирательная кампания проходила на новой правовой основе, «в обстановке дальнейшей демократизации всех сфер жизни общества, открытости и гласности».

Процент участия населения в электоральном процессе был весьма высок (87% включенных в списки избирателей), и это лишний раз подчеркивало тот факт, что казахстанцы не опустили руки перед трудностями, они ищут, верят, не теряют надежды на то, что в последующие годы получат ощутимые результаты проводимых в республике кардинальных политических и экономических реформ.