Общеказахстанская культура – духовный фундамент строительства Справедливого Казахстана

– Зарема Каукеновна, первостепенная роль в развитии культуры принадлежит биб­лиотеке как сокровищнице знаний, хранительнице памяти государства и нации. Какова сейчас в стране ситуа­ция с библиотечным делом?

– Наше государство предпринимает беспрецедентно серьезные шаги по формированию у граждан и особенно у молодежи культуры чтения. Поэтому так важны оказались меры по исправлению сложившейся еще в 1990-е годы, после развала Советского Союза, ситуа­ции с библиотечным делом. Тогда в нашей стране закрылись тысячи библиотек (количество библиотек в 2023 году почти в два раза меньше, чем в 1995-м, – 3 924 против 7 352), была утрачена значительная доля их книжного фонда. Если в 1995 году библиотечный книжный фонд насчитывал 74 миллиона 356 тысяч единиц, то на сегодня он составляет 69 мил­лионов 943 тысячи.

Данные Бюро национальной статистики говорят о том, что положение меняется в лучшую сторону. Например, растет чис­ло посещений и количество пользователей библиотек (резкое падение показателей в 2020 году вызвано пандемией).

В 2023-м в библиотеки страны поступило 1 303 861 книжное издание, из них 775 224 (59,5%) – на казахском языке. Библиотечный фонд пополнился­ 60 648 издания­ми на электронных носителях, но лишь 7 654 (12,6%) из них созданы на казахском языке.

Большинство библиотек (3 378 из 3 924) расположено в сельской местности. Из общего числа библиотек 2 357 (60,1%) имеют доступ к Интернету. Из общего числа посещений биб­лиотек в 2023 году менее 1⁄5 пришлось на посещение библиотечных интернет-порталов.

Таким образом, в нашей стране существует значительный потенциал совершенствования культуры библиотечного дела с применением современных цифровых технологий. Отметим, что и ведущие библиотеки мира проводят огромную работу по переводу своих фондов в цифровой формат.

– Культура – духовный феномен. Но для своего сущест­вования она нуждается в материальных носителях и социальной инфраструктуре. Что об этом могут сказать статистика и социология?

– Бюро национальной статис­тики приводит ряд данных, характеризующих количественные параметры состояния и динамики развития респуб­ликанской сети учреждений культуры.

На 1 января 2024 года в Казах­стане функционировали 74 теат­ра (в 1995-м – 45), 113 кинотеат­ров (в 2002-м – 68), 275 музеев (в

1995-м – 87), 3 069 культурно-досуговых учреждений (дворцы и дома культуры, центры народного творчества, клубы), 3 924 биб­лиотеки (в 1995-м – 7 352), 43 концерт­ные организации (в 2002-м – 90), 230 парков развлечений и отдыха (в 2001-м – 36), 11 зоо­парков (в 2001-м – 4), три цирка (наибольшее число цирков было в 2011-м – 7). В 2023-м по сравнению с 2022-м прирост посещаемости концертов составил 23,3%, посещаемость кино­сеансов возросла на 23,2%, театров – на 10,2%, цирков – на 11,9%.

Огромную роль в сохранении и освоении национального культурного наследия играют музеи. В Казахстане за годы независимости активно формируется сеть исторических, краеведческих, тематических музеев, число которых увеличилось с 87 в 1995 году до 275 в 2023-м.

Искусство кино по праву занимает ведущие позиции среди прочих видов духовного произ­водства по эффективности воздействия на массовую аудиторию. Национальная кинематография расценивается как один из важнейших компонентов национальной культуры. В Казахстане не столь много кинотеат­ров (113 с 418 кинозалами), но степень охвата аудитории достаточно велика. В прошлом году киносеансы посетили около 21 миллиона казахстанцев. При этом более восьми миллионов двухсот тысяч зрителей пришли на просмотр отечественных полнометражных фильмов. И этот показатель свидетельствует о растущей конкурентоспособности и востребованности национальной кинопродукции у отечественного зрителя.

В 2023-м кинематографистами республики создано 95 полнометражных фильмов, из них 62 (65,3%) на казахском языке, 12 (12,6%) на русском и 21 (22,1%) – многоязычных.

В культурном ландшафте современного Казахстана достойно представлено искусство театра. Число театров возросло с 44 в 2001 году до 74 в 2023-м. Зрителей все больше привлекает высокий профессионализм казахстанских артистов театров оперы, балета, драмтеатров.

– Наверное, оценивая динамику развития сети учреждений культуры, необходимо принять во внимание и рост численности населения Казахстана?

– Действительно, показатели, характеризующие количественные параметры культурной инфраструктуры, для полноты и реалистичности общей картины следует рассматривать и в пересчете на душу населения. В этой связи вызывает беспокойство тренд к консервации числа культурно-досуговых организаций (на протяжении пос­ледних 16 лет их численность держится на уровне чуть больше трех тысяч), а также к уменьшению численности коллективов и участников самодеятельного творчества. А ведь эта сфера культуры, как никакая другая, базируется на стремлении к личностному самовыражению через свободный выбор сферы приложения своих творческих задатков и способностей. Причем это выбор, к которому, как правило, не примешиваются никакие посторонние мотивы и расчеты.

Разумеется, самим по себе развитием социально-культурной инфраструктуры, при всей важности данного направления культурной политики, не ре­шается задача наполнения культурного процесса созидательным, творческим содержанием, отвечающим потребностям продвижения Казахстана по пути к справедливому, благополучному обществу.

– На третьем заседании Нацио­нального курултая Глава государст­ва Касым-Жомарт Токаев также отметил, что мы должны почитать наши духовные корни, опираться на духовные ориентиры наших славных предков. Однако, по словам Президента, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну. Чтобы расширить горизонты, мы должны сформировать и укоренить в общественном сознании новую систему ценностей…

– Совмещение духовного наследия с новой системой ценностей – сложнейшая задача, которую невозможно решить в одночасье и волевым решением. Более того, предпринимаемые шаги, если они недостаточно продуманы, концептуально и методологически не обоснованы, не опираются на солидную базу эмпирических данных, могут породить обратный эффект.

К примеру, выявленная социо­логами зеркальная противоположность оценок эффектив­ности предпринимаемых мер по модернизации общественного сознания подтверждает доминирование в массовом сознании вектора на усиление влияния традиционных ценностей.

Так, согласно проведенным опросам, лишь 19% экспертов отметили как эффективные меры, направленные на формирование единой общеказахстанской культуры.

– Одним из наиболее сложных является вопрос о роли культуры в процессах нацио­нально-государственного строительства. Какого мнения придерживаетесь Вы?

– Обратимся к краткому анализу моделей нациестроительства.

В первой модели, которой отдало предпочтение большинство опрошенных нами казахстанцев, основой выступает формально-юридическое равенство всех этнокультурных общностей. Неукоснительное соблюдение правового равенства всех граж­дан и социальных групп, отсутствие каких-либо привилегий и дискриминации – фундаментальный принцип правового государства, закрепленный и в Конституции Казахстана: «Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам» (статья 14.2). При этом правовое равенство совмещается с правовой легитимностью культурного многообразия, также закрепленной в Конституции нашей страны: «Каждый имеет право на пользование родным языком и культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества» (статья 19.2).

– Является ли правовое равенство и правовая легитимация культурного плюрализма не только необходимым, но и достаточным основанием достижения общенационального единства?

– Один из наиболее авторитетных современных философов Юрген Хабермас считает, что утверждение конституционных принципов демократии, прав и свобод человека требует устранения национальной культуры из легитимных политических процессов. Она должна уступить место некой космополитической гражданской культуре «конституционного патриотизма», не имеющей с национальными культурами никаких содержательно-смысловых связей.

Получается, что в процессе национально-государственного строительства по рецептам Хабермаса создается нация как политико-правовая общность граждан и разрушается, «выводится за скобки» нация как духовно-нравственная, ценностно-культурная общность соотечественников. Оглушительный провал европейской политики мультикультурализма обнажил подводные камни и недопустимые риски данной модели национально-государственного строительства.

Другая модель отражает традиционные представления о национальном государстве как форме политического самоопределения этнокультурной общности. Особенностью данного типа национально-государственного строи­тельства является предос­тавление преференций культуре государствообразующей нации.

Этот путь культурной консолидации общества представ­ляется естественным для Казахстана, в особенности с учетом устойчивой демографической тенденции к росту доли коренного населения республики (в 1999 году в Казахстане проживало менее восьми миллионов казахов из 15 миллионов населения, в 2024-м из 20 миллионов населения 14 миллионов составляют­ казахи), и находит понимание в общественном сознании казах­станцев. В социологичес­ком опросе, проведенном Институтом философии, политологии и религиоведения в 2022 году, на вопрос: «Согласны ли вы с утверж­дением, что казахский язык и казахская культура способст­вуют объединению и сближению всех казахстанских этносов?» – ответы «Полностью согласен» и «Частично согласен» дали 80% респондентов.

Вместе с тем очевидно, что эта модель нациестроительства находится в прямом и рационально неразрешимом противоречии с первой моделью, с обоснованным Юргеном Хабермасом и другими теоретиками либерализма принципом надэтнического единства политической нации, с положением об индифферент­ности общенацио­нальной граж­данской культуры к культуре этнического большинства. Ведь само понятие «государствообразующей нации» предполагает, что именно обычаи, традиции, культура доминирующего этноса возводятся в правовую форму гражданской нации.

На наш взгляд, наибольшего внимания заслуживает модель, в которой духовно-идеальной основой национально-государст­венного строительства Справедливого Казах­стана выступает интегрированная общеказах­станская культура, общие для всех этнокультурных групп базисные ценности и единое духовно-нравственное содержание. Именно на нормы и ценности общеказах­станской культуры большинство наших граж­дан ориентируются в своей повседневной жизни.

– Итак, общеказахстанская культура не сводится ни к совокупности культур этничес­ких общностей, входящих в состав населения республики, ни к унификации этнокультурного многообразия через политику культурной ассимиляции?

– Разумеется, в общеказах­станской культуре должны преобладать и играть ведущую роль ценности, символы, верования, этос (система морально-этичес­ких норм и принципов), язык казахов. Но они приобретают новый смысл, новое качество как органические части более широкого целого.

На наш взгляд, концептуальной матрицей формирования общеказахстанской культуры является понятие интеркультурализма, разрабатывающееся с начала 2000-х годов. В выступ­лении на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» Президент страны заявил: «Мы будем оберегать мир и согласие в стране, следуя принципу «единство в многообразии». Интеркультурализм, провозглашающий принцип «единство в многообразии» своей ключевой идеей, является культурологической теорией и политической практикой третьего пути между растратившими свой креативный потенциал мультикультурализмом и культурной ассимиляцией.