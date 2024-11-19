Общеказахстанская культура – духовный фундамент строительства Справедливого Казахстана
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Беседовал Игорь Прохоров
Как отметил в своем выступлении на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» Президент Касым-Жомарт Токаев, самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. О том, сколько читают казахстанцы, и о развитии общеказахстанской культуры в целом мы беседуем с заместителем председателя Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана академиком НАН РК Заремой ШАУКЕНОВОЙ.