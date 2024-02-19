Общенациональный пул инвестпроектов на 2024 год рассмотрели в правительстве

Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: пресс-служба правительства РК

Министерством торговли и интеграции представлен отчет о мерах, направленных на стимулирование инвестиций в сфере торговли. Особое внимание уделено модернизации торговых рынков с ожидаемыми положительными результатами.

На совещании также был обсужден ход работы по Общенациональному пулу реализуемых инвестиционных проектов за 2023 год. За прошлый год в рамках пула введено в эксплуатацию 298 проектов на сумму 1,78 трлн тенге с созданием 26,2 тыс. рабочих мест. Особый акцент сделан на увеличении количества инвестиционного пула и на необходимость работы государственных органов без переноса сроков реализации.

Кроме того, одобрены подходы Министерства промышленности и строительства по упрощению процедур включения проектов в Карту индустриализации, даны поручения по решению вопросов отдельных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, энергетики и недропользования.

На региональном уровне были рассмотрены деятельность акиматов Алматинской и Атырауской областей по привлечению инвестиций. Отмечена необходимость повышения диверсификации отраслей для привлечения новых инвестиций в регионы и дальнейшее приземление запланированных проектов.