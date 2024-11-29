Общественницу подозревают в присвоении 55 миллионов тенге в Кызылординской области

Женщина получала миллионы от предпринимателей, чтобы скрыть нарушения по детской программе «Даму бала», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато АФМ по Кызылординской области.

Гражданка подозревается в получении через доверенных лиц более 55 млн тенге у 81 субъекта предпринимательства за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта, на предмет несоответствия предъявляемым требованиям к субъектам предпринимательства, оказывающим услуги по платформе «Даму бала».

Так, выявлено несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения в части обеспечения безопасности детей, посещающих спортивные секции.