Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте

Скриншот видео instagram.com/miras.education

Напротив знаменитого фонтана «Тюльпан» по улице Таукехана в Шымкенте начал функционировать общественный туалет с футуристическим дизайном, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ректор университета Miras Нуркен Халыкберген рассказал на своей странице в Instagram о пилотном проекте в Шымкенте. Он отметил, что проблемой общественных туалетов занимается на протяжении 8 лет и развеял предположения казахстанцев о том, кому принадлежит это строение. По его словам, финансирование строительства не затронуло бюджет города, туалет построен за счет средств университета.

«В построенном туалете необычный красочный дизайн. По мнению некоторых, он слишком красивый для уличного туалета. Я считаю, что люди должны пользоваться красивыми вещами. Со мной согласен аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков, которому я представил проект в прошлом году. После того, как руководство университета поддержало идею, выделило финансирование, мы приступили к реализации», – сказал Халыкберген.

Сообщается, что проект стартовал 2 месяца назад.

«Мы отработали прототип в здании университета, что позволило нам качественно и быстро завершить строительство. Проектом заинтересовался сенатор Жакып Асанов, который обещал содействие и помощь в масштабировании проекта. Мы планируем создать около 40 таких туалетов по городу. Для этого намерены привлекать бизнес-партнеров», – отметил ректор.

Особенность дизайна в том, что стены туалеты прозрачны, они приобретают матовый оттенок, как только посетитель входит в него. Зайти в туалет можно с помощью специального приложения, разработанного студентами университета.