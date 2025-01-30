Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте

Общество,Технологии
108
Гульмира Кунапия
корреспондент

Проект реализован студентами и преподавателями одного из вузов города 

Скриншот видео instagram.com/miras.education

Напротив знаменитого фонтана «Тюльпан» по улице Таукехана в Шымкенте начал функционировать общественный туалет с футуристическим дизайном, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ректор университета Miras Нуркен Халыкберген рассказал на своей странице в Instagram о пилотном проекте в Шымкенте. Он отметил, что проблемой общественных туалетов занимается на протяжении 8 лет и развеял предположения казахстанцев о том, кому принадлежит это строение. По его словам, финансирование строительства не затронуло бюджет города, туалет построен за счет средств университета. 

«В построенном туалете необычный красочный дизайн. По мнению некоторых, он слишком красивый для уличного туалета. Я считаю, что люди должны пользоваться красивыми вещами. Со мной согласен аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков, которому я представил проект в прошлом году. После того, как руководство университета поддержало идею, выделило финансирование, мы приступили к реализации», – сказал Халыкберген.

Сообщается, что проект стартовал 2 месяца назад.

«Мы отработали прототип в здании университета, что позволило нам качественно и быстро завершить строительство. Проектом заинтересовался сенатор Жакып Асанов, который обещал содействие и помощь в масштабировании проекта. Мы планируем создать около 40 таких туалетов по городу. Для этого намерены привлекать бизнес-партнеров», – отметил ректор.   

Особенность дизайна в том, что стены туалеты прозрачны, они приобретают матовый оттенок, как только посетитель входит в него. Зайти в туалет можно с помощью специального приложения, разработанного студентами университета.

 

#Шымкент #инновации #туалет #дизайн

Популярное

Все
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге
Как готовят инженеров нового формата
Вопросы науки и образования должны войти в повестку Национального курултая
В основе политико-правовых взглядов Абая лежат принципы гуманизма и справедливости
Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по объему получаемого молока
Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
Когда комфортно буренкам на карусели
Врач спас пассажира прямо на борту
Андреев на вас не хватает!
Около двух тысяч SIM-карт изъяли у иностранца в Алматы
Пассажирский самолет потерпел крушение в Вашингтоне
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»
В Петропавловске провели встречу, напомнившую о подвиге защитников и жителей города на Неве
Два миллиона туристов посетили Жетысу за прошлый год
Новый класс мужества появился в талдыкорганской школе
Несоответствие нормам выявил санитарно-эпидемиологический мониторинг объектов водоснабжения ЗКО
Нужны решительные меры без излишней волокиты
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Счетчик есть, но его как бы нет
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Читайте также

С 1 февраля временно закроют пункт пропуска на границе с Уз…
«Случаи насилия замалчиваются»: Депутат - о росте подростко…
Павел Дуров объяснил прогресс Китая в разработке ИИ
Пенсионеры Кокшетау получают карты для бесплатного проезда …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]