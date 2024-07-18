Общий стаж – более шести веков

Большинство учителей из этой большой дружной семьи работают в школе населенного пункта Буржар Ордабасинского района. Накануне Великой Отечественной войны ее строил основатель педагогической династии – Султан Ыскаков.

– Мой дедушка Султан Ыскаков проработал в школе 45 лет, такой же стаж у его единственного сына и моего отца – Абдикайыма Султановича, это уже 90 лет на двоих получается, – вместе с внуком основателя педагогической династии Акимом Ыскак пытаемся посчитать общий педагогический стаж семьи. – Профессию педагога выбрали кроме меня мой брат Абдикарим и три сестры – Гульжан, Гульмира и Гульсара. В школе работают семь моих племянников, пять снох и зять. Уже и внуки готовятся стать педагогами, продолжив семейное дело.

Заслуженный учитель КазССР Султан Ыскаков был одним из тех молодых людей, которые в 30-е годы прошлого века активно включились в ликвидацию безграмотности, желая видеть своих земляков образованными. Он хорошо запомнился землякам как активный пропагандист культа знаний, организатор просветительской деятельности в ауле. Впрочем, он не ограничивался только учебной деятельностью. Вел большую общественную работу с населением, ведь школа в ауле традиционно является очагом знаний, культуры, воспитания и гражданской активности.

В 1934 году Султан Ыскаков руководил строительством школы в Ленгерском районе. После завершения стройки его назначили директором школы. Параллельно здесь же работал учителем гео­графии. Блестящего организатора и сподвижника быстро заметили, предложив возглавить районный отдел народного образования.

Молодой и амбициозный педагог считал, что школы должны быть в каждом ауле и тут же инициировал строительство семилетней школы в селе Диханколь. Она существует до сих пор.

Вскоре по семейным обстоятельствам Султан Ыскаков вынужден был вернуться в родной аул. И тут же, собрав земляков, предложил построить школу. Односельчане его поддержали.

Уже на стадии возведения школы Султан Ыскаков решил, что школа будет носить имя Абая Кунанбаева. Он понимал, что добиться разрешения от тогдашних властей будет непросто. Кто такой Абай Кунанбаев на тот момент знали далеко не все, и его личность порой воспринималась неоднозначно, ведь роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая» опубликовали только в 1942 году.

Султан Ыскаков любил творчество Абая, знал наизусть многие его стихи и охотно их декламировал в узком кругу. Его настойчивость и умение убеждать помог­ли добиться разрешения. Таким образом школа в селе Буржар стала первой в стране, получившей имя великого казахского поэта.

Как только стало известно, что началась война, педагог тут же принял решение отправиться на фронт, хотя у него была бронь и он мог продолжать учить детей.

– Дедушка всегда старался быть примером во всем для односельчан и всех, кто его знал, – рассказывает Аким Ыскак. – Спрятаться от войны за бронь – об этом не могло быть и речи. Он записался добровольцем и вместе с другими односельчанами отправился на фронт. Дома осталась молодая жена, моя бабушка, и шестилетний сын Абдикайым, мой отец.

Судьба хранила этого храброго человека. Он дошел до Берлина и вернулся живым, привезя с фронта высокие боевые награды, включая орден Красной звезды, многочисленные медали, благодарность от Верховного главнокомандующего.

Когда в 1944 году солдата представили к очередной боевой награде, он попросил командира заменить орден на краткосрочную поездку домой. Сердце подсказывало, что там происходит что-то неладное.

После двухнедельной дороги до отчего дома фронтовика ждало потрясение. Выяснилось, что его супруга умерла. Надо было куда-то пристроить маленького сына Абдикайыма. Ребенка пришлось отвезти в Ленгерский район к родственникам жены и тут же отправиться обратно на фронт.

Домой Султан Ыскаков вернулся только после окончания войны. И сразу же пошел в школу имени Абая Кунанбаева учить детей, в том числе и собственного сына. Его снова назначили директором.

Для себя он давно решил, что это будет лучшая школа, в которой детям будут давать не только знания, но и учить их доброте, усердию и трудолюбию.

В 50-х годах прошлого столетия школа имени Абая Кунанбаева гремела на весь Союз. О ней узнали после того, как учреждение образования удостоили серебряной медали ВДНХ – выставки достижений народного хозяйства в Москве. На ней представили овощи и бахчевые культуры, выращенные школьниками под руководством педагогов на пришкольном участке.

– Интересы дедушки не ограничивались только педагогической деятельностью, – продолжает Аким Ыскак. – Он занимался партийной работой, много помогал односельчанам, потерявшим на войне мужей, отцов, сыновей. Не оставлял без внимания и поддержку семей вынужденных переселенцев, прибывших в аул с Кавказа. Когда в 1975 году дедушки не стало, очень многие люди приехали из разных городов Советского Союза проститься с ним и высказать слова благодарности.

Земляки не забыли вклад Султана Ыскакова в дело просвещения: одну из школ района назвали его именем и установили в его честь бюст. За свой труд педагог получил высокое звание отличника народного образования КазССР и даже отмечен правительственными наградами, в числе которых орден Трудового Красного Знамени. Люди старшего поколения в Буржаре говорят о родоначальнике педагогической династии только хорошее, отмечая его требовательность и доброту. Сотни его учеников пос­ле окончания сельской школы смогли поступить в институты, получить высшее образование, с благодарностью вспоминая своего наставника.

Вполне естественно, что учительский путь и отцовские традиции продолжил сын Абдикайым. Сразу после школы отец начал работать пионервожатым, позже поступил в КазПИ и был одним из первых его выпускников.

После получения диплома приехал на работу в село Советское Ленгерского района, а со временем перебрался на малую родину, в Буржар, продолжив учительствовать в школе, основанной в предвоенные годы его отцом.

Точно так же, как когда-то Султан Ыскаков, Абдикайым Султанович долгие годы проработал директором местной школы – целых 30 лет! Его праздничный костюм точно так же украсили награды, врученные за профессиональную и общественную дея­тельность. Он удостоен звания отличника просвещения Казахстана, а земляки присвоили ему звание почетного гражданина Ордабасинского района.

По его стопам пошли пятеро из десяти детей, выбрав для себя профессию дедушки и папы.

– В этом году папе исполнилось 89 лет, но он по-прежнему ведет активный образ жизни, – утверж­дает Аким Ыскак. – Он частый и желанный гость в школе, его внимательно слушают, к его мнению прислушиваются. Анализируя педагогический опыт отца и деда, я понимаю, что главный итог учительского труда не только в качественном обучении детей, их победах и участии в конкурсах и олимпиадах. Этот результат виден через много лет, когда из вчерашних учеников вырастают по-настоящему достойные люди. Быть учителем – это призвание. В нашем случае в основе выбора профессии лежат личный пример предков и служение выбранному делу.