Обсуждена роль Нацгвардии в условиях общественной безопасности

Общество
0
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Академии управления МВД состоялось занятие для заместителей начальников департаментов полиции, которое впервые прошло в новой аудитории Национальной гвардии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Лекцию провёл заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией, доктор философии (PhD), ассоциированный профессор, член-корреспондент Академии наук Казахстана, заслуженный работник МВД генерал-майор Бауыржан Абжанов.

Тема занятия: «Роль и место Национальной гвардии в системе общественной безопасности и направления развития в современных условиях».

В своём выступлении Бауыржан Садыкович подробно остановился на стратегических задачах, стоящих перед Национальной гвардией, подчеркнул её ключевую роль в обеспечении правопорядка и взаимодействии с органами полиции. Особое внимание уделено вопросам профессиональной подготовки личного состава, совершенствованию материально-технической базы и внедрению новых форматов совместной работы в условиях современных вызовов.

Занятие вызвало живой интерес у слушателей. Представители департаментов полиции отметили высокую практическую значимость изложенных подходов и выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в целях повышения уровня общественной безопасности.

#безопасность #Нацгвардия

Популярное

Все
«Маскарад» в Шымкенте
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Здесь все продумано до мелочей!
Праздник позитивных привычек
Горячие обеды – каждому школьнику
Капсулы здоровья... для коров
Не просто стратегия, а шанс
Вторая жизнь плантаций
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Переходят на водосбережение
Глава государства поздравил Kazinform
Завершается поливной сезон
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Закладывая основу эффективного партнерства
Запас прочности животноводства
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кызылординской области началась уборка риса
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Благотворительную акцию «Бір тамшы қан – бір өмір» провели …
Обнять родителей спустя четверть века
В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» в селах открываются…
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]