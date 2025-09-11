В Академии управления МВД состоялось занятие для заместителей начальников департаментов полиции, которое впервые прошло в новой аудитории Национальной гвардии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Лекцию провёл заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией, доктор философии (PhD), ассоциированный профессор, член-корреспондент Академии наук Казахстана, заслуженный работник МВД генерал-майор Бауыржан Абжанов.

Тема занятия: «Роль и место Национальной гвардии в системе общественной безопасности и направления развития в современных условиях».

В своём выступлении Бауыржан Садыкович подробно остановился на стратегических задачах, стоящих перед Национальной гвардией, подчеркнул её ключевую роль в обеспечении правопорядка и взаимодействии с органами полиции. Особое внимание уделено вопросам профессиональной подготовки личного состава, совершенствованию материально-технической базы и внедрению новых форматов совместной работы в условиях современных вызовов.

Занятие вызвало живой интерес у слушателей. Представители департаментов полиции отметили высокую практическую значимость изложенных подходов и выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в целях повышения уровня общественной безопасности.