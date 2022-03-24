Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Казахстаном и Турцией

В Нур-Султане состоялась встреча министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Уфуком Экиджи.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией.

За это время налажено эффективное двустороннее военное сотрудничество, в том числе в области военного образования, боевой подготовки и в военно-технической сфере.

В ходе встречи стороны обсудили основные направления дальнейшего взаимодействия.