Обучающий семинар для специалистов антиотмывочной системы проходит в Астане

Образование, Банки и финансы
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Процесс обучения предусматривает получение не только теоретических знаний, но и решение практических задач, которые позволят закрепить приобретенные навыки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице проходит обучающий семинар по стратегическому анализу, организованный Центром передового опыта и лидерства подразделений финансовой разведки (ПФР) Группы «Эгмонт» (ECOFEL), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В ходе трехдневного семинара приглашенные ECOFEL эксперты делятся опытом проведения стратегического анализа, целью которого является выявление новых трендов, закономерностей и тенденций в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма.

Иностранные специалисты, прибывшие в Астану, отмечают важность соблюдения установленной системы правил и норм, рекомендованных международными организациями в сфере ПОД/ФТ, которые направлены на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Мероприятие проводится в рамках Проектных планов по оказанию технического содействия Казахстану и Узбекистану по итогам взаимной оценки ЕАГ.

Деятельность Агентства по финансовому мониторингу нацелена на дальнейшее укрепление потенциала национальной «антиотмывочной» системы, в том числе путем постоянного повышения квалификации профильных специалистов, отметили в АФМ.

Группа «Эгмонт» - неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) стран мира, куда входят 170 стран и государственных образований.

Цель организации: обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ.

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