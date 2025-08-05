Объявлена война ухабам

Качество жизни
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

За последние три года на развитие автодорожной сети Костанайской области было направлено более 120 млрд тенге, отремонтировано 923 участка поселковых улиц. Нынче в порядок приведут более 400 участков в 103 населенных пунктах. В общей сложности на это намечено потратить 102 млрд тенге.

фото предоставлено акиматом Костанайской области

Почти десятая часть этих денег направлена на улучшение асфальтового покрытия в областном цент­ре – небывалые прежде средства. Это в 1,8 раза больше, чем в 2024-м. Ремонтные работы в Костанае проводятся на 90 улицах протяженностью около 45 км. Другая принципиально важная задача – модернизация транспорт­ной инфраструктуры на селе.

– Впервые за многие годы осуществляются ремонтные работы на подъездных дорогах к 57 селам. В рамках развития улично-дорожной сети в сельской местности на 293 участках улиц впервые будет уложено асфальтовое покрытие. Кроме того, с прошлого года за счет областного бюджета начато финансирование устройства пешеходных тротуаров в сельских населенных пунктах, – отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Алмаз Есенжолов.

Целенаправленная работа в рамках поручений Главы государства по улучшению автодорожной сети стартовала в сельских населенных пунктах Костанайской области в 2023 году.

– В 2023−2024 годах на улучшение улично-дорожной сети в населенных пунктах нашей области было выделено в 2,5 раза больше средств, чем в 2022-м. Нынче мы изыскали около миллиарда тенге на обустройство тротуаров в селах, всего планируется соорудить 40 километров, – сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Ежегодно в регионе увеличивается количество автотранс­портных средств, сегодня на его дорогах колесят свыше 260 тыс. машин, соответственно, увеличивается нагрузка на автодорожную сеть. Поэтому качество дорожно-ремонтных работ – немаловажный аспект. За этим строго следит Костанайский филиал РГП «Национальный центр качества дорожных активов» (НЦКДА).

В текущем году на проведение контрольных работ из местного бюджета выделено 442 млн тенге – на 41% больше, чем годом ранее. Это позволило охватить контролем все ремонтируемые участки. Уже отобрано и испытано 949 проб, часть из них не прошла проверку на соответствие качеству. Подрядные организации обязали переделать работу, что обошлось им в 88 млн тенге.

Чтобы отремонтированные дороги служили дольше, на трассах региона устанавливают специализированные измерительные средства (САИС). В июле их начали использовать на автодороге областного значения Тобыл – Садчиковка – Сергеевка.

Сотрудниками инспекции транспортного контроля проводится работа по привлечению к ответственности водителей автотранспорта, нарушивших весовые параметры. За неполный месяц составлено 13 предписаний, наложено штрафов на 3,9 млн тенге, из которых 3,2 млн тенге уже взыскано.

– Система САИС имеет также возможность фиксации и выявления нарушений ПДД, – сказал руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмаз Есенжолов.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что в следующем году на дорогах области будет установлено большое количество автоматических измерителей: ориентировочно десять – на рес­публиканских трассах и около двадцати – на дорогах областного значения. Это повысит эффективность обслуживания дорожной инфраструктуры и увеличит срок службы проезжей части.

#Костанайская область #автодороги #САИС

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