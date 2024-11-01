Объявленного в международный розыск казахстанца задержали в Стамбуле
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Мужчину обвиняют в избиении и порче имущества
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле задержан казахстанец, который объявлен в международный розыск за совершение хулиганства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК
Как сообщается, летом прошлого года мужчина со своими знакомыми, находясь в одном из кафе города Сарыагаш, вступил в конфликт с другим посетителем, нанес ему телесные повреждения и повредил имущество заведения.
Задержанный депортирован в Казахстан, добавили в МВД.