Объявленного в международный розыск казахстанца задержали в Стамбуле

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле задержан казахстанец, который объявлен в международный розыск за совершение хулиганства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Как сообщается, летом прошлого года мужчина со своими знакомыми, находясь в одном из кафе города Сарыагаш, вступил в конфликт с другим посетителем, нанес ему телесные повреждения и повредил имущество заведения.

Задержанный депортирован в Казахстан, добавили в МВД.