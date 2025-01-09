Объявленный в Казахстане персоной нон грата Тигран Кеосаян впал в кому

Скандалы
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Венера Баталова
корреспондент

Российский режиссер и телеведущий находится в коме после перенесенной клинической смерти, передает Kazpravda.kz

Фото: РИА «Новости»

О его состоянии 9 января сообщила супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, она долго скрывала эту информацию, но многочисленные звонки журналистов вынудили ее сделать заявление.

«У Тиграна давно серьезные проблемы с сердцем. Я не умею записывать кружочки в реанимации или делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня за то, что не пишу в соцсетях. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — написала Симоньян.

В 2022 году Тигран Кеосаян стал объектом общественного осуждения в Казахстане после его резонансного заявления относительно отказа страны проводить парад в День Победы.

#режиссер #кома #Тигран Кеосаян #нон грата

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