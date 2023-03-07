Объявлено место проведения концерта Димаша Кудайбергена в Турции

Грандиозное шоу казахстанского певца Димаша Кудайбергена Stranger состоится 6 мая на стадионе Университета Акдениз в городе Анталье (Турция), передает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews .

Фото: dimashnews.com

Университет Акдениз знаменит своим богатым музеем, ботаническим садом, зданиями с завораживающим дизайном.

А концерт казахстанской звезды примет построенный в 2012 году большой стадион вуза на 12 тысяч зрителей.

Отметим, что сольный концерт Димаша Кудайбергена проходит в рамках его мирового тура Stranger. Концертную программу Stranger, которая была впервые представлена на первом сольном концерте Димаша в Алматы, зрители восприняли с особой теплотой. Перед Антальей это масштабное шоу состоится 29 апреля в столице Армении, Ереване.