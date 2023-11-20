Объявлены итоги VI летней спартакиады по боксу

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Завершилась VI летняя cпартакиада по боксу, которая проходила с 13 по 19 ноября в Астане. В престижном соревновании, проводимом каждые 4 года, 176 спортсменов состязались в 13 весовых категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

В ходе финальных поединков хозяева соревнований успешно выступили на ринге. В частности, лучшие спортсмены Астаны братья Оралбай в ходе этого турнира еще раз доказали свое преимущество. Нурбек и Айбек соревновались в весе 80 и 92 кг и во второй раз стали чемпионами летней спартакиады.

В первом финальном поединке VI летней спартакиады второе место занял Асхат Жусупов в весе 48 кг. Долгожданный поединок олимпийских весов прошел в упорной борьбе. Перейдя в категорию 51 кг, столичный спортсмен Санжар Ташкенбай уступил сопернику Сакену Бибосынову и завоевал серебро.

Молодой столичный боксер в весе 86 кг, двукратный чемпион Азии среди молодежи Темирлан Мукатаев в финале VI летней спартакиады победил опытного бойца Абзала Куттыбекова со счетом 4: 1 и стал обладателем золотой медали.

Соперниками стали два чемпиона мира Нурбек Оралбай и Бекзат Нурдаулетов. В поединке в 80 кг судьи признали победителем Нурбека. А в весовой категории 92 кг Айбек Оралбай одолел своего главного конкурента Сагындыка Тогамбая.

Также на турнире были награждены мастера кожаных перчаток в нескольких номинациях. 19 – летний боксер Астаны Темирлан Мукатаев стал самым молодым чемпионом и новым именем турнира.

Таким образом, Астана в общем зачете вышла в лидеры с 3 золотыми и 2 серебряными медалями. Второе место заняла Жамбылская область с 3 золотыми медалями. Туркестанская область, завоевавшая 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую медали, замкнула тройку лидеров.

Следующая летняя спартакиада состоится в 2027 году.