Подозреваемая в руководстве филиала Finiko экстрадирована из Армении

Сегодня сотрудники генпрокуратуры и Интерпола МВД при содействии посольства РК в Армении экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за руководство финпирамидой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В период 2019-2021 годы подозреваемая руководила структурным подразделением финпирамиды Finiko в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге.

«Часть участников преступной группы ранее уже были осуждены к различным видам наказания, а злоумышленница после совершения преступления скрылась в Армении, где и была задержана. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Актау», – сообщили в госоргане.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 с конфискацией имущества, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось о том, что тюремный срок получила организатор финпирамиды Qnet в Костанае.