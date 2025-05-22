По традиции астанчане смогут приобрести там продукцию от аграриев из разных регионов страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице 24 и 25 мая будет проходить городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz

По информации городского акимата, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут приобрести овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 24 и 25 мая с 09:00 утра до 19:00 вечера в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургисы Тлендиева 12а.

Также в городской администрации отметили, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта каждый день с 09:00 до 19:00.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что позволяет обеспечить комфортный доступ к месту проведения мероприятия.