Очередного вандала задержали за разбитое стекло остановки в Астане

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Сотрудники департамента полиции Астаны задержали парня, разбившего стекло теплой остановки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

"Поступило сообщение о том, что по улице Биржан сал неизвестный разбил стекло остановки. На место был направлен автопатруль. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 18-летний житель города. В отношении него возбуждено административное производство по статьям 147-1 и 434 части 1 КоАП, что влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток", – рассказали в столичном ДП.

Собранный материал направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия решения. Нарушитель помещен в камеру временного содержания, добавили в ведомстве.

Также, на прошлой неделе 15 суток ареста получил вандал, разбивший лобовое стекло автобуса в столице.

Ранее, глава государства на встрече с силовиками уделил особое внимание вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

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