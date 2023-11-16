15 суток ареста получил вандал, разбивший лобовое стекло автобуса в столице

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Астаны, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Инцидент произошел 16 ноября в 05:50 часов. По информации пресс-службы, по улице Иманова мужчина разбил лобовое стекло автобуса.

Полицейские столицы незамедлительно задержали нарушителя. Им оказался 34-летний житель города.

Мужчина привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство". По решению специализированного межрайонного административного суда города Астаны подвергнут аресту сроком на 15 суток.

 
Ранее, глава государства на встрече с силовиками уделил особое внимание вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан. 
 
Президент заявил, что в стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений Закона и Порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей. 
 
Также, депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов отметил, что в стране необходимо криминализировать нанесение даже лёгкого вреда здоровью женщин. 
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