15 суток ареста получил вандал, разбивший лобовое стекло автобуса в столице
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Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Астаны, передает Kazpravda.kz
Инцидент произошел 16 ноября в 05:50 часов. По информации пресс-службы, по улице Иманова мужчина разбил лобовое стекло автобуса.
Полицейские столицы незамедлительно задержали нарушителя. Им оказался 34-летний житель города.
Мужчина привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство". По решению специализированного межрайонного административного суда города Астаны подвергнут аресту сроком на 15 суток.