15 суток ареста получил вандал, разбивший лобовое стекло автобуса в столице

Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Астаны, передает Kazpravda.kz

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Инцидент произошел 16 ноября в 05:50 часов. По информации пресс-службы, по улице Иманова мужчина разбил лобовое стекло автобуса.

Полицейские столицы незамедлительно задержали нарушителя. Им оказался 34-летний житель города.

Мужчина привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство". По решению специализированного межрайонного административного суда города Астаны подвергнут аресту сроком на 15 суток.

Ранее, глава государства на встрече с силовиками уделил особое внимание вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

Президент заявил, что в стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений Закона и Порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.