Очередной фейк всполошил родительские чаты

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В рассылке сообщается, что наркосодержащие леденцы якобы раздавали школьникам

Фото: Polisia.kz

В чатах WhatsApp распространяется информация о том, что детям в школах могут предлагать леденцы «клубничный квик» и другие вкусы, содержащие наркотик – кристаллический метамфетамин. Однако данная информация не нашла подтверждения и является фейком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz 

«Необходимо напомнить, что распространение заведомо ложной информации, которая может вызвать панику или иные негативные последствия, является уголовно наказуемым деянием. Призываем всех быть внимательными и ответственными при распространении различных сообщений и не верить непроверенной информации. Тем не менее, обращаемся к родителям о важности проведения разъяснительной работы с детьми об опасности брать что-либо у посторонних в целом», - заключили в полиции.

 

#рассылка #фейк #наркотики #чаты

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