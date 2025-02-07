Очередной фейк всполошил родительские чаты

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В чатах WhatsApp распространяется информация о том, что детям в школах могут предлагать леденцы «клубничный квик» и другие вкусы, содержащие наркотик – кристаллический метамфетамин. Однако данная информация не нашла подтверждения и является фейком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz