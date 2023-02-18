Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе

Фото Валерия Бугаева

В ночь на 18 февраля на станции ТОО "Экибастузтеплоэнерго" произошёл сбой, из-за чего остановлены сразу три котлоагрегата и сетевые насосы, передает корреспондент Кazpravda.kz.

Как результат - шквал обращений от экибастузцев в соцсети, в СМИ и во все инстанции.

"С момента аварии 27 декабря 2022 года в нашем доме температура ни на день не поднималась выше 10 градусов! А сегодня и вовсе упала до 5. За что мы платим огромные суммы?! Мы живём по Казбека Нуралина", - задается вопросом пользователь Инстаграм.

"Отопления совсем нет дома. 22-й микрорайон", - пишет другой житель города.

"Пятый день нет отопления, вы издеваетесь? У нас батареи ледяные", - возмущаются в Сети.

Монополист ТОО "Экибастузтеплоэнерго" прокомментировал произошедшее на странице в Instagram:

"В ночь на 18 февраля, в 4:55, на станции произошёл обрыв заглушки в районе задвижки сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочерёдно остановлены работающие котлоагрегаты № 12, 13, 15, сетевые насосы. Сразу же проведены работы по отсечению поврежденного участка и начаты ремонтные работы".

При этом работа станции не остановлена. Продолжают функционировать три энергетических котлоагрегата и насосы. Однако это не спасает жителей от холода.