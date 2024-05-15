Ещё один сообщник Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

Коррупция
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Дана Аменова
Корреспондент

Он находился в розыске несколько лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО «БТА Банк» по фактам хищения и отмывания денег, в том числе за рубежом, совершенных в составе организованного преступного сообщества, в Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Мухтара Аблязова - Богданов Алексей Владимирович, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор.

По данным Антикоррупционной службы, мужчина находился в розыске с 2009 года.

Алексей Богданов выступал номинальным представителем оффшорной компании Metropolitan Manageres Corp (BVI), председателем правления ЗАО «Беловодский крахмалопаточный комбинат» и специалистом ТОО «Маис Агро», использованных в хищении денег банка на сумму свыше 300 млн тенге.

«По результатам разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого, мужчина изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чем направил письменное заявление. Сегодня, 15 мая, при содействии Интерпола МВД он прибыл из Брюсселя в Алматы. С учетом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием, ранее избранная в отношении Богданова мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на залог», – говорится в официальном сообщении.  

В Антикоре добавили, что проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что в июле прошлого года в Алматы также добровольно вернулся сообщник и родной дядя Мухтара Аблязова Куаныш Нургазин.

#Антикор #возвращение #сообщник #Аблязов #Алексей Богданов

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