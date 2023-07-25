Сообщник Мухтара Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

12 лет он скрывался в Литве, где получил статус беженца

Фото: Kazpravda.kz

Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В аэропорту города Алматы задержали добровольно вернувшегося в Казахстан сообщника и родного дядю Мухтара Аблязова Куаныша Нургазина.

"Нургазин – номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО «BSС». Через незаконное кредитование данной компании Аблязов и его сообщники похитили деньги БТА Банка в особо крупном размере. Нургазин будучи подсудимым в нарушение подписки о невыезде, чтобы уклониться от уголовной ответственности, скрылся от суда. На протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца", – сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что Нургазин изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан. 24 июля 2023 года после прохождения паспортного контроля его задержали и водворили в следственный изолятор.

Однако по ходатайству подсудимого с учетом его возраста и состояние здоровья 25 июля 2023 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство. Меру ответственности Нургазина определит суд.

Напомним, 7 июня 2017 года в Алматы бывший глава АО "БТА Банк" Мухтар Аблязов заочно был приговорен к 20 годам лишения свободы в Казахстане за создание и руководство преступным сообществом, хищение денег БТА Банка и их легализацию (отмывание), незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями, создание и руководство ОПГ.

27 ноября 2018 года приговором суда в Жамбылской области беглому банкиру Аблязову заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы за организацию убийства банкира Ержана Татишева, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму.

Аблязов и его сообщники похитили свыше 7,5 млрд долларов.

В августе 2019 года был вынесен приговор 7 сообщникам Аблязова, добровольно возвратившимся из розыска: Артур Трофимов, Максим Хаблов, Анар Абдихаимова, Ержан Кадесов, Анатолий Погорелов, Валерий Налобин и Зауре Джунусова.

29 октября 2020 года из Грузии экстрадировали бывшего члена правления – управляющего директора БТА Банка Асылмурата Рамазанова.

4 марта 2020 года из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован бывший управляющий директор АО "БТА Банк" Рустам Ибрагимов. 15 октября 2020 года суд приговорил последнего к 5 годам лишения свободы.

В апреле 2021 года по делу Аблязова сообщалось о досудебных расследованиях в отношении 14 подозреваемых, находящихся в международном розыске.

#Генпрокуратура #сообщники #Аблязов

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