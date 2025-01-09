Оцифровать школьные аттестаты стало возможным на портале eGov.kz

Цифровизация,Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Также в несколько кликов можно подать заявление, чтобы получить цифровую копию дипломов колледжей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На портале eGov.kz стала доступной услуга по оцифровке документов об образовании, сообщает Kazpravda.kz

Теперь казахстанцы могут не только корректировать неверные данные, но и подать заявку на создание цифровой версии документа. Услуга доступна при условии наличия скан-копии ранее полученного диплома.

Госуслуга «Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании» была расширена. Если ранее услуга позволяла лишь исправлять некорректные сведения, то теперь появилась возможность подать заявление на оцифровку документа об образовании.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

- Авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» - «Образование»;

- Выбрать услугу «Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании» и нажать «Заказать услугу онлайн»;

- Выбрать тип заявки «Оцифровка сведений о документах об образовании», вид документа об образовании и прикрепить скан-копию документа об образовании;

Результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».

«Оцифровка документов об образовании осуществляется поэтапно. На данный момент оцифровке подлежат документы о среднем образовании, о техническом и профессиональном образовании, выданные с 1980 по 2023 годы. Срок оказания услуги – 5 рабочих дней. Отказ в предоставлении услуги возможен при установлении недостоверности представленных документов или данных», – отмечается в информации электронного правительства.

Обновленный функционал был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Минцифры РК, АО «НИТ», Минпросвещения РК и АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени А. Байтұрсынұлы».

Напомним, теперь казахстанцы смогут оперативно проверить наличие запрета на выезд за рубеж с помощью портала eGov.kz и мобильного приложения eGov mobile.

Также ранее стало известно, что на портале eGov.kz запущен новый цифровой сервис, который позволяет запрашивать справки об опеке и попечительстве. Это упрощает процедуру проверки информации о попечителях несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

#egov.kz #оцифровка #копия #дипломы #аттестаты

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