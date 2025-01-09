Оцифровать школьные аттестаты стало возможным на портале eGov.kz

Также в несколько кликов можно подать заявление, чтобы получить цифровую копию дипломов колледжей
На портале eGov.kz стала доступной услуга по оцифровке документов об образовании, сообщает Kazpravda.kz
Теперь казахстанцы могут не только корректировать неверные данные, но и подать заявку на создание цифровой версии документа. Услуга доступна при условии наличия скан-копии ранее полученного диплома.
Госуслуга «Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании» была расширена. Если ранее услуга позволяла лишь исправлять некорректные сведения, то теперь появилась возможность подать заявление на оцифровку документа об образовании.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- Авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» - «Образование»;
- Выбрать услугу «Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании» и нажать «Заказать услугу онлайн»;
- Выбрать тип заявки «Оцифровка сведений о документах об образовании», вид документа об образовании и прикрепить скан-копию документа об образовании;
Результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».
«Оцифровка документов об образовании осуществляется поэтапно. На данный момент оцифровке подлежат документы о среднем образовании, о техническом и профессиональном образовании, выданные с 1980 по 2023 годы. Срок оказания услуги – 5 рабочих дней. Отказ в предоставлении услуги возможен при установлении недостоверности представленных документов или данных», – отмечается в информации электронного правительства.
Обновленный функционал был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Минцифры РК, АО «НИТ», Минпросвещения РК и АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени А. Байтұрсынұлы».
Напомним, теперь казахстанцы смогут оперативно проверить наличие запрета на выезд за рубеж с помощью портала eGov.kz и мобильного приложения eGov mobile.
Также ранее стало известно, что на портале eGov.kz запущен новый цифровой сервис, который позволяет запрашивать справки об опеке и попечительстве. Это упрощает процедуру проверки информации о попечителях несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.