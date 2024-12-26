Новая услуга для опекунов доступна на портале eGov.kz

Теперь пользователи смогут подтверждать статус для госорганов и уполномоченных лиц в онлайн-формате, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным АО «НИТ», на портале eGov.kz запущен новый цифровой сервис, который позволяет запрашивать справки об опеке и попечительстве. Это упрощает процедуру проверки информации о попечителях несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Услуга дает возможность пользователям подтверждать свой статус опекуна или попечителя для государственных органов и уполномоченных лиц онлайн. Для получения справки достаточно отправить запрос, который обязательно подтверждается опекуном.

Все данные автоматически загружаются из государственных баз, обеспечивая скорость и прозрачность процесса.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» - «Транспорт и коммуникации» - «Коммуникации»;

- выбрать «Сервис получения справок третьими лицами» и нажать «Заказать услугу онлайн»;

- ввести ИИН и выбрать услугу «Выдача справок по опеке и попечительству»;

- заполнить обязательные поля, выбрать регион и нажать «Запрос».

После этого опекуну или попечителю, на которого запрашивается справка, поступит SMS-уведомление с номера 1414 с просьбой подтвердить запрос. Дополнительно сообщение о запросе отобразится и в личном кабинете пользователя на портале eGov.kz.

Для безопасности и защиты персональных данных подтвердить запрос необходимо выполнить в течение двух часов с момента получения уведомления.

Если пользователь подтверждает запрос, справка становится доступной в личном кабинете заявителя в разделе «История получения услуг». В случае отказа на статусной странице отобразится причина, а соответствующее уведомление поступит в раздел «Входящие» личного кабинета.

Новый сервис был запущен при сотрудничестве Комитета госуслуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии» и Минпросвещения РК.