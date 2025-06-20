Один человек погиб в результате шквального ветра в Павлодарской области

Общество
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19 июня в Павлодарской области был зафиксирован штормовой ветер скоростью до 43 метров в секунду.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, вызвала отключения электроэнергии, зафиксированы случаи травматизма среди населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на облакимат

По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Один случай летальный — в Аксу погибла жительница 1968 года рождения.

Фото: акимат области

Сообщается, что в областном центре повреждены кровли 47 объектов, в том числе 6 социальных учреждений. В Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе - 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районе.

Перебои с электроснабжением наблюдаются в городах и районах области. В настоящее время отключение электроснабжения зафиксировано в городе Аксу и Баянаульском районе.

В настоящее время идут работы по устранению последствий стихии. Ведется восстановление 16 опор линий связи и электропередач. Работают более 300 человек и 103 единиц спецтехники. Все службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.

#ветер

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