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​​​​​​​Одно выруби, 20 высади
Валентина Мелехова, Костанайская область

Высадить 280 тыс. деревьев обязал суд подрядную организацию Костаная.

Такова компенсация за незаконную вырубку 14 тыс. деревьев. Случилось это еще в 2020 году, а спустя год, то есть в августе 2021-го, прокуратура города инициировала проверку по многочисленным жалобам жителей. Тогда и выяснилось, что вырубка зеленых насаждений производилась без согласования уполномоченного органа – отдела ЖКХ. В этом и заключалась ошибка подрядной организации.

– В правилах содержания и защиты зеленых насаждений, принятых облмаслихатом, указано, что при вырубке деревьев подрядчик должен получить соответствующее разрешение. Если же его нет, то он обязан осуществить 20-кратную компенсационную посадку. То есть вырубил одно дерево, посади двадцать. Но в данной ситуации подрядная организация отказалась добровольно возмес­тить нанесенный ущерб, поэтому в январе текущего года городская прокуратура обратилась с иском в экномический суд с требованием высадить 280 тысяч саженцев деревьев. Этот иск был полностью удовлетворен, – сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Однако руководство подрядной организации ТОО «Таза жол АТ» с таким поворотом дела не согласно. Ведь вырубка 14 тыс. деревьев была необходимостью, поскольку территорию нужно было очистить под строительство триатлон-парка, на возведение которого к весне 2020 года уже были выделены бюджетные деньги. В итоге одна неполученная бумажка обернулась таким вот ущербом для подрядчика. Однако правила есть правила, и придуманы они для того, чтобы их соблюдать.

– Я не согласна с вынесенным решением. Мы будем обжаловать его, да еще и подадим иск в суд на тех, кто распространяет эту информацию, – высказала свою позицию руководитель ТОО «Таза жол АТ» Тойжан Айтенова.

Кстати, руководство ТОО «Таза жол АТ» уже подавало апелляцию, но в областном суде решение первой инстанции оставили без изменений. Впрочем, в течение месяца, а точнее до 29 апреля, подрядная организация имеет право обжаловать это решение в Верховном суде. В случае если к этому времени не будет подана апелляция либо исполнено решение Фемиды, судебный исполнитель инициирует исполнительное производство и будет следить за тем, как подрядчик справляется с задачей. Прокуратура проконтролирует.

– По правилам содержания и защиты зеленых насаждений компенсационная посадка деревьев должна производиться в радиусе одного километра от места вырубки. Но поскольку на том месте, где были вырублены 14 тысяч деревьев, сейчас расположен триатлон-парк, а, соответственно, в радиусе километра нынче уложены брусчатка и асфальт, то выполнить это правило подрядчик не может. Поэтому мы хотим услышать пожелания жителей города о том, где высадить деревья. Предложения от общественности принимают в акимате города, – пояснили в обл­прокуратуре. – Кроме того, мы понимаем, что 280 тысяч деревьев – это очень большой объем и за раз высадить столько саженцев просто нереально. Мы видим решение этой проблемы в графике. То есть компенсационная высадка будет производиться в течение нескольких лет.

При этом высаживать подрядная организация будет те породы деревьев, что и вырубила. На территории нынешнего триатлон-парка наряду с традиционными для местных широт тополями, березами и яблонями под снос шли и редкие для региона породы. Такие как вяз, клен и ясень.

Надо сказать, что ТОО «Таза жол АТ» не единственная организация, попавшая в поле зрения надзорного ведомства за незаконную вырубку деревьев в 2020 году. Были и другие подрядчики, которые в общей сложности погубили 650 деревьев. Однако эти 13 предпринимателей согласились с замечанием прокуратуры и готовы произвести компенсационную высадку 13 тыс. деревьев.

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